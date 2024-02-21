مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد الغرف السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، واتحاد الغرف السعودية، في مقر السفارة السعودية في عمان اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم إطارية، لتدعيم علاقات التعاون بين الجانبين، بما يسيهم في تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال الأردني والسعودي.

ووقع المذكرة، رئيس الجمعية حمدي الطباع، ورئيس مجلس الأعمال الأردني السعودي في الاتحاد الدكتور حمدان السمرين، بحضور السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.

وأكد السديري أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، ومجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك، ومجلس الأعمال السعودي الأردني، التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الصعد، ولا يخفى على أحد الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص من كلا البلدين وسعيهم المتواصل في بناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة، ما ينعكس بشكل إيجابي على تطور العلاقات الثنائية.

من جهته، عرض الطباع موجزا عن دور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية، والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، مشيرا إلى أن علاقات البلدين تاريخية واستراتيجية، تمتاز بعراقتها المتجذرة والتي تمثل حلقة متميزة وأنموذجا يحتذى في العمل العربي المشترك.

وأشار إلى أهمية العمل على بحث آفاق الفرص الاستثمارية، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن السوق السعودي يعد من أهم الأسواق بالنسبة للأردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 3.3 مليار دينار العام الماضي.





وبين الطباع، أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة التي توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية، إذ بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن في بداية عام 2024 نحو 14 مليار دولار، وهناك علاقات مميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري، ويوجد استثمارات سعودية مميزة داخل الأردن، واستثمارات أردنية مميزة داخل السعودية.

من جهته، أكد السمرين أن المذكرة ستعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة مع وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري التي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات الأردنية السعودية.

وأشار إلى أن علاقات البلدين من أقوى العلاقات الثنائية وتميزت على مختلف الصعد، مشيرا إلى إمكانية تعزيز العديد من الفرص الواعدة مستقبلا في ظل تواجد المشروعات العملاقة في السعودية.

وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين، وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها، إلى جانب التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى الطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.

كما تهدف إلى التعاون المشترك في عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.

--(بترا)





ص خ/أ م/ف ق

21/02/2024 14:09:27