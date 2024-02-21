مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال الأردنيين واتحاد الغرف السعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، واتحاد الغرف السعودية، في مقر السفارة السعودية في عمان اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم إطارية، لتدعيم علاقات التعاون بين الجانبين، بما يسيهم في تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال الأردني والسعودي.
ووقع المذكرة، رئيس الجمعية حمدي الطباع، ورئيس مجلس الأعمال الأردني السعودي في الاتحاد الدكتور حمدان السمرين، بحضور السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري.
وأكد السديري أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، ومجلس التنسيق السعودي الأردني المشترك، ومجلس الأعمال السعودي الأردني، التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الصعد، ولا يخفى على أحد الدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص من كلا البلدين وسعيهم المتواصل في بناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة، ما ينعكس بشكل إيجابي على تطور العلاقات الثنائية.
من جهته، عرض الطباع موجزا عن دور الجمعية في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية والاستثمارية مع السعودية، والترويج للمزايا والحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، مشيرا إلى أن علاقات البلدين تاريخية واستراتيجية، تمتاز بعراقتها المتجذرة والتي تمثل حلقة متميزة وأنموذجا يحتذى في العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أهمية العمل على بحث آفاق الفرص الاستثمارية، خاصة في القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن السوق السعودي يعد من أهم الأسواق بالنسبة للأردن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 3.3 مليار دينار العام الماضي.
وبين الطباع، أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية الجاذبة التي توفر للمستثمرين بيئة آمنة للاستثمار مع تعدد الاتفاقيات التجارية الحرة ووجود العديد من المناطق الحرة والتنموية، إذ بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن في بداية عام 2024 نحو 14 مليار دولار، وهناك علاقات مميزة بين البلدين في الجانب الاقتصادي والاستثماري، ويوجد استثمارات سعودية مميزة داخل الأردن، واستثمارات أردنية مميزة داخل السعودية.
من جهته، أكد السمرين أن المذكرة ستعزز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة مع وجود العديد من الفرص المتنوعة على المستوى التجاري والاستثماري التي يمكن استغلالها في تطوير العلاقات الأردنية السعودية.
وأشار إلى أن علاقات البلدين من أقوى العلاقات الثنائية وتميزت على مختلف الصعد، مشيرا إلى إمكانية تعزيز العديد من الفرص الواعدة مستقبلا في ظل تواجد المشروعات العملاقة في السعودية.
وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في إقامة الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين أعضاء الجانبين، وتوثيق سبل الاتصال والتعارف فيما بينهم وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال وتشجيع أعضاء كلا الجانبين على المشاركة فيها، إلى جانب التعاون في تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى الطرفين حول فرص تنمية وتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والعربي والإقليمي.
كما تهدف إلى التعاون المشترك في عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.
--(بترا)
ص خ/أ م/ف ق
21/02/2024 14:09:27
MENAFN21022024000117011021ID1107882143
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