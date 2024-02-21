Thursday, 22 February 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب تقدم يُشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

2/21/2024 2:33:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قرر المكتب السياسي لحزب تقدم اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لاستقبال وفرز طلبات أعضاء الهيئة العامة للحزب الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الحزبية، والتأكد من تحقيقها للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب والمعلن عنها سابقاً.
وشُكلت اللجنة برئاسة الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم العموش وعضوية الوزير الأسبق عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور طاهر الشخشير، عضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور، نائب الأمين للحزب رانيا صبيح، عضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد، مساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ، خلف النوايسة، والنائب السابق خالد ابو صيام والمحامي لؤي العمايرة مقرراً للجنة.
ومن المتوقع أن تؤدي اللجنة القسم خلال أسبوع للبدء بممارسة أعمالها على تكون مدة استقبال الطلبات من تاريخ الإعلان الذي تحدده اللجنة لبدء استقبال طلبات الترشح في مقر الحزب الرئيس في عمان.
--(بترا)
ع ح/ف ق
21/02/2024 13:57:04

MENAFN21022024000117011021ID1107882142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث