حزب تقدم يُشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- قرر المكتب السياسي لحزب تقدم اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لاستقبال وفرز طلبات أعضاء الهيئة العامة للحزب الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الحزبية، والتأكد من تحقيقها للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب والمعلن عنها سابقاً.

وشُكلت اللجنة برئاسة الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم العموش وعضوية الوزير الأسبق عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور طاهر الشخشير، عضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور، نائب الأمين للحزب رانيا صبيح، عضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد، مساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ، خلف النوايسة، والنائب السابق خالد ابو صيام والمحامي لؤي العمايرة مقرراً للجنة.

ومن المتوقع أن تؤدي اللجنة القسم خلال أسبوع للبدء بممارسة أعمالها على تكون مدة استقبال الطلبات من تاريخ الإعلان الذي تحدده اللجنة لبدء استقبال طلبات الترشح في مقر الحزب الرئيس في عمان.

--(بترا)

ع ح/ف ق

21/02/2024 13:57:04