حزب تقدم يُشكل لجنة لاستقبال وفرز طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- قرر المكتب السياسي لحزب تقدم اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لاستقبال وفرز طلبات أعضاء الهيئة العامة للحزب الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة على القائمة الحزبية، والتأكد من تحقيقها للمعايير والأسس المعتمدة لدى الحزب والمعلن عنها سابقاً.
وشُكلت اللجنة برئاسة الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم العموش وعضوية الوزير الأسبق عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور طاهر الشخشير، عضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور، نائب الأمين للحزب رانيا صبيح، عضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد، مساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ، خلف النوايسة، والنائب السابق خالد ابو صيام والمحامي لؤي العمايرة مقرراً للجنة.
ومن المتوقع أن تؤدي اللجنة القسم خلال أسبوع للبدء بممارسة أعمالها على تكون مدة استقبال الطلبات من تاريخ الإعلان الذي تحدده اللجنة لبدء استقبال طلبات الترشح في مقر الحزب الرئيس في عمان.
--(بترا)
ع ح/ف ق
21/02/2024 13:57:04
MENAFN21022024000117011021ID1107882142
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