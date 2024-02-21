الفايز يلتقي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 21 شباط (بترا)- بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي الذي يقوم بزيارة رسمية للأردن، بحضور السفير الجزائري لدى المملكة عبدالكريم بحه، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الجزائرية وأهمية البناء عليها بمختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والبرلمانية وزيادة التبادلات التجارية.

وأكد الفايز عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني، وأخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، على إدامة التنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بهدف النهوض بعلاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها خدمة للمصالح الثنائية، وبما يخدم القضايا العربية العادلة.

وتناول لقاء الفايز وبوغالي الأوضاع الراهنة في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزه، حيث أكد الطرفان ضرورة وقف هذا العدوان الإجرامي، ووقف التطهير العرقي وحرب الإبادة والمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ومنع إسرائيل من تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح.

وطالب الفايز بضرورة توحيد الجهود العربية، وممارسة ضغوط فاعلة على المجتمع الدولي، والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لدفعهم نحو السعي الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي فورا، وعدم ترك دولة الاحتلال الإسرائيلي بدون عقاب ودولة خارجة على القانون تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وأكد أنه لا يجوز للمجتمع الدولي الكيل بمكيالين، عند الحديث عن ضرورة تطبيق معايير العدالة وحقوق الانسان والحريات العامة وحق الشعوب بالحرية والاستقلال.

من جانبه، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري بالعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ودعا إلى تعزيزها على جميع المستويات وخاصة البرلمانية والاستثمارية.

وندد بوغالي بجرائم الإبادة والتدمير التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مذكرا بالمواقف الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

--(بترا)

م ش/م ف/ف ق

21/02/2024 13:54:30