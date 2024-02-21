مفوضة المساواة بين الجنسين بقبرص تشارك بجلسة عن سياسة النوع الإجتماعي الدامجة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- شاركت مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص جوسي كريستودولو والسفير القبرصي في عمان ميخاليس ايوانو، في جلسة نظمها الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" اليوم الأربعاء، بعنوان المساواة بين الجنسين وسياسة النوع الاجتماعي الدامجة في الصندوق.

وتم خلال الجلسة، عرض البرامج والتدخلات التي ينفذها "جهد" انطلاقا من رسالته واهدافه، وتتعلق بالنوع الإجتماعي وتمكين المرأة والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية ومساهماته عبر شبكة مراكزه الـ52 المنتشرة في مناطق المملكة كافة في تمكين النساء والفتيات والشباب في المجالات الإجتماعية والاقتصادية.

واشاد السفير ايوانو بالجهود التي يبذلها "جهد" في مجال تمكين المرأة، مشيرا الى التعاون بين المملكة وجمهورية قبرص في هذا المجال، مثلما اكدت المفوضة كريستودولو أن مسألة تمكين المرأة تحظى باهتمام بالغ في دول العالم لأهمية دورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جهتها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن اللجنة تعمل بتشاركية مع جهد في تنفيذ السياسات والتشريعات المتعلقة بتنفيذ المرأة بما يتفق مع التوجهات الوطنية نحو تمكين النساء والفتيات والشباب في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وفي اطار التحديث السياسي ورؤية التحديث الإقتصادي.

بدورها، تحدثت خلال الجلسة مديرة برنامج تمكين المرأة والنوع الاجتماعي في "جهد" الدكتورة ميسون الدبوبي، عن البرامج والتدخلات التي ينفذها الصندوق للمساهمة في تقليل الفجوة الجندرية، مؤكدة أن الصندوق سعى منذ تأسيسه إلى تبني النهج المبني على الحقوق الإنسانية في دمج النوع الإجتماعي في كافة البرامج والمشاريع التنموية لتعزيز العدالة والمساواة ما بين الجنسين.

وأشارت إلى أن هذا النهج عزز مشاركة الفئات المجتمعية، خاصة النساء والفتيات والشباب وذوي الإعاقة في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، مؤكدة إيمان الصندوق بدور النساء والفتيات في العمل التنموي والإقتصادي.

وأوضحت الدبوبي، أن "جهد" يسعى إلى توفير البرامج والمشاريع والموارد لتعزيز الدور المرأة، والحد من الفجوة الجندرية بين الجنسين في المملكة، التي بلغت بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 نحو 64.6 بالمئة بالمقارنة بالنسبة العالمية والمقدرة بنحو 68.4 بالمئة.

وأضافت، أن برامج اللجان النسوية التطوعية في جهد، تهدف إلى تمكين النساء بالمهارات القيادية والتنموية، وتعزيز الدور القيادي للمرأة، وتعزيز مشاركتهن السياسية وفي مراكز صنع القرار، إضافة إلى دعم وتدريب النساء والفتيات على ريادة الأعمال وبناء قدراتهن المعرفية في مجال التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني، وتأسيس مشاريع ريادية مدرة للدخل، بما ينسجم مع التوجهات والأولويات الوطنية ضمن رؤية خارطة التحديث الاقتصادي.

من جانبها، تناولت ضابط مشروع محور الاستدامة البيئية في "جهد" دعاء المفلح خلال الجلسة، نموذج الحوكمة البيئة وربطه بالاستجابة لقضايا التغير المناخي من منظور النوع الإجتماعي ودور الصندوق في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب التغير المناخي.

وأكدت أنه يولي أهمية خاصة لاشراك جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة في العملية الاقتصادية وضمان فرص متساوية للجميع ورفع الكفاءات، مبينة انه تم في اطار هذا المحور استهداف أكثر من 300 ألف امرأة من خلال هذا المبادرات والمشاريع في مجالات المياه والزراعة والطاقة.

واضافت، أن "جهد" يركز على برامج التدريب ورفع القدرات والوعي للنساء بأهمية مفهوم الحوكمة البيئية.

من ناحيتها، تحدثت خلال الجلسة، منسقة محور الحماية الإجتماعية رنا ذياب، حول محور الحماية الإجتماعية ومنهجيته الشمولية للأسرة وخاصة الفئات الأكثر هشاشة والمعرضة للخطر من السيدات والفتيات والأطفال وذوي الاعاقة وكبار السن.

وبينت ذياب أن جهد يعمل من خلال هذا المحور على تعزيز وتنمية قدرات الفئات المستهدفة، في مجال ادارة المخاطر، وتسهيل حصولها على الموارد وضمان جودة تقديم الخدمات المقدمة اليها، ومساعدتها في ممارسة حقوقها.

كما تحدثت الأمين العام لتجمع لجان المرأة الدكتورة ربا مطارنة، حول الشراكة بين التجمع وجهد في تمكين المرأة في الحياة العامة والسياسية من خلال التوعية بقانوني الإنتخاب والأحزاب وتنفيذ حملات كسب التأييد، مشيرة الى تنفيذ 350 جلسة توعية في هذا المجال.

--(بترا)

م خ/ أ أ/ف ق



21/02/2024 13:49:40