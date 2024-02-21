غارة إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة مواطنة

بيروت 21 شباط (بترا)- قضت مواطنة وأصيبت ابنتها الطفلة بجروح خطرة، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مجدل زون، جنوب لبنان قبل ظهر اليوم. وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، بأن الجيش الإسرائيلي كثف غاراته الجوية على بلدات أم التوت وشيحين والخيام، جنوب لبنان. --(بترا) ف ج/أ م/ف ق 21/02/2024 13:41:48

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