غزة تدخل مرحلة المجاعة و11 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 شباط (بترا) - أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، دخول سكان قطاع غزة مرحلة مجاعة حقيقية أدت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين، في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و 163مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب مصادر فلسطينية، قال الثوابتة، "نشهد تراجعا في مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال جراء ضرب جيش الاحتلال من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر".

وأكد أن ما يحدث في شمال القطاع سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرا إلى تقارير صادمة تؤكد أن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء.

الى ذلك، قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد الفلسطينيين بمناطق مختلفة في القطاع.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء المجازر الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 138 على قطاع غزة، الى ارتفاع عدد الشهداء الى 29313 شهيدا و69333 مصابا منذ7 تشرين الأول الماضي، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

--( بترا)

أ ش/أ غ/أ أ/ب ط

21/02/2024 13:25:51