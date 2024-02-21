غزة تدخل مرحلة المجاعة و11 مجزرة يرتكبها الاحتلال خلال يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 شباط (بترا) - أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، دخول سكان قطاع غزة مرحلة مجاعة حقيقية أدت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين، في الوقت الذي ارتكبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 118 شهيدا و 163مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبحسب مصادر فلسطينية، قال الثوابتة، "نشهد تراجعا في مسألة إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال جراء ضرب جيش الاحتلال من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر".
وأكد أن ما يحدث في شمال القطاع سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرا إلى تقارير صادمة تؤكد أن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء.
الى ذلك، قالت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد الفلسطينيين بمناطق مختلفة في القطاع.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء المجازر الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ 138 على قطاع غزة، الى ارتفاع عدد الشهداء الى 29313 شهيدا و69333 مصابا منذ7 تشرين الأول الماضي، مبينة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
--( بترا)
أ ش/أ غ/أ أ/ب ط
21/02/2024 13:25:51
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