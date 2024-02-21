استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 شباط (بترا) - استشهد الأسير خالد الشاويش (53 عاما)، من مخيم الفارعة شمال طوباس بسجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو معتقل منذ تاريخ 28 أيار 2007، ومحكوم بالسجن المؤبد 11 مرة، وفقا لما أعلنته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لهما اليوم الأربعاء.

وترتفع حصيلة شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 246 شهيدا، بارتقاء المعتقل الشاويش.

والمعتقل الشاويش كان من ضمن الحالات المرضية المزمنة في سجون الاحتلال، وهو الشهيد التاسع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة في 7 تشرين الأول.

والشهداء هم: عمر دراغمة واستشهد في 23 تشرين الأول، وعرفات حمدان في 24 تشرين الأول، وماجد زقول في 6 تشرين الثاني، وعبد الرحمن مرعي في 13 تشرين الثاني، وثائر أبو عصب في 18 تشرين الثاني، وعبد الرحمن البحش بتاريخ الأول من كانون الثاني 2024، وآخرهم المعتقل الإداري محمد أحمد راتب الصبار في 8 شباط الحالي.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

21/02/2024 13:24:15