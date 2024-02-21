اجتماع يناقش مستجدات حركة الملاحة من وإلى ميناء العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) - عقد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية وممثلي خطوط الملاحة العالمية، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات بخصوص حركة الملاحة من وإلى ميناء العقبة.

وطالب الفريق خلال الاجتماع الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، بإعادة تقسيط الرسوم الجمركية على البضائع، كما كان معمولا به خلال جائحة فيروس كورونا، وتأجيل ضريبة المبيعات لحين بيع البضائع المستوردة، ومن شأن ذلك زيادة قدرة التاجر المالية.

وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، طالب الفريق أيضا، بضرورة تطبيق التخليص المسبق وزمن الإفراج عن البضائع والتي تصب في مصلحة التجار والمستثمرين والمتعاملين مع الجمارك، وتتيح للجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات من التخطيط والعمل بأكثر كفاءة، ما يؤدي إلى تفريغ ونقل البضائع في الساحات الجمركية وتقليص زمن الإفراج عنها في المركز الجمركي، وبالتالي تقليل كلفة التخزين.

وجدد الفريق تأكيده بتسهيل إجراءات التخليص والفحص والمعاينة وتقليل نسبة الاستهداف وزيادة الكوادر البشرية في جمرك عمان للتخليص على الملابس والأحذية، لتسريع خروج البضائع، وضرورة إصدار قرار عاجل بإعفاء غرامات التأخير التي قد تتحقق جراء التأخير في توريد بضائع العطاءات الواردة للحكومة أو القطاع الخاص، نتيجة التأخير في عمليات الشحن بسبب الظروف الحالية.

وحضر الاجتماع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات فيها جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية وممثلي خطوط الملاحة العالمية.

وهدف الاجتماع إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والاطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من وإلى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

وتناول الاجتماع، الذي حضره "عن بعد" نائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، آخر مستجدات الأزمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من وإلى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء الأزمة.

وأكد الرفاعي والخطيب، بأنه جرى مخاطبة الجهات المعنية بجميع التوصيات والمقترحات التي صدرت سابقا عن فريق العمل، والتي أبرزها دعوة شركة حاويات العقبة لمنح اعفاءات من رسوم التخزين للخطوط الملاحية وأصحاب البضائع للحاويات الفارغة والمعدة للتصدير، وتقديم حوافز تشجيعية للخطوط البحرية التي واصلت خدمة ميناء العقبة رغم أزمة الملاحة بالبحر الأحمر.

ولفتا إلى استجابة الخطوط الملاحية لإعطاء الأولوية لأهم القطاعات الحيوية وسرعة تحميل بضائع هذه القطاعات، خاصة المواد الغذائية والأدوية، مشيرين إلى الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة والاستعداد الدائم للتعاون مع القطاع الخاص، للوقوف على المشاكل وتوفير الحلول المناسبة لها.

من جهته أكد الحاج حسن، أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات للوقوف على المعيقات، ووضع الحلول المناسبة لجميع قضايا وشكاوى القطاعات المختلفة الناجمة عن آثار هذه الأزمة، مبينا أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتابع عن قرب مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة، وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات للتخفيف من تداعياتها.

واطلع فريق العمل خلال الاجتماع، على الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بعدد الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة، والمعلومات الواردة من نقابة ملاحة الاردن والخطوط الملاحية المختلفة المتعلقة بالبواخر المتوقع وصولها للميناء حتى منتصف شهر آذار المقبل من مختلف الأنماط.

كما أكد الحضور أن هناك تحسنا ملحوظا لحركة البواخر التي تصل للميناء وتوفر خدمات أكبر لسفن التغذية، وتوقع استلام عدد أكبر من الحاويات القادمة بحسب تقديرات الخطوط الملاحية وكشوفات ميناء حاويات العقبة.

وقرر فريق العمل اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم، والاجتماع يوم الأحد المقبل، لمتابعة المستجدات وتحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة والاطلاع على الجهود التي بذلت لإدامة حركة حاويات البضائع من وإلى الميناء، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.

وثمّن فريق العمل عالياً استجابة الحكومة لطلبه بوضع سقف سعري لأجور الشحن لغايات استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى عليها.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

21/02/2024 13:22:45

