صندوقُ حياة يوقّع اتفاقيّةَ تعاون مع جمعية متقاعدي الضّمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا) - وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم الطلبة الجامعيين من خلال تقديم قروض حسنة لأبناء منتسبي جمعية المتقاعدين ممن هم على مقاعد الدراسة في مرحلتي الدبلوم الشامل والبكالوريوس.

ووقع الاتفاقية عن صندوق حياة رئيس الهيئة الإدارية المهندس موسى الساكت، وعن جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي رئيس الهيئة الإدارية أحمد القرارعة.

وأشاد الساكت بأهمية الدور التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الشباب الطموح وتوفير الفرص التعليمية لهم وتخفيف العبء المالي على أهالي الطلبة الذين هم اللبنة الأساسية لرفعة الوطن.

وأكد الساكت أن استهداف شريحة متقاعدي الضمان، تأتي تخفيفا على كاهل الاسر في ظل تزايد الاعباء الاقتصادية من مخصصات الدراسة والرسوم السنوية.

بدوره، أوضح القرارعة أن الجمعية حرصت على خلق أذرع ونوافذ تخدم متقاعدي الضمان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال شبكة علاقاتها القوية مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني ومن خلال السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها.

وأشار الى أن الجمعية تعنى بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي في المملكة، وتسعى لتكون مرجعية تهتم بشؤونهم ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأية جهات أخرى.

-- (بترا)

ه ر/اص/ب ط

21/02/2024 13:16:57