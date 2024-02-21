صندوقُ حياة يوقّع اتفاقيّةَ تعاون مع جمعية متقاعدي الضّمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا) - وقعت جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم الطلبة الجامعيين من خلال تقديم قروض حسنة لأبناء منتسبي جمعية المتقاعدين ممن هم على مقاعد الدراسة في مرحلتي الدبلوم الشامل والبكالوريوس.
ووقع الاتفاقية عن صندوق حياة رئيس الهيئة الإدارية المهندس موسى الساكت، وعن جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي رئيس الهيئة الإدارية أحمد القرارعة.
وأشاد الساكت بأهمية الدور التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الشباب الطموح وتوفير الفرص التعليمية لهم وتخفيف العبء المالي على أهالي الطلبة الذين هم اللبنة الأساسية لرفعة الوطن.
وأكد الساكت أن استهداف شريحة متقاعدي الضمان، تأتي تخفيفا على كاهل الاسر في ظل تزايد الاعباء الاقتصادية من مخصصات الدراسة والرسوم السنوية.
بدوره، أوضح القرارعة أن الجمعية حرصت على خلق أذرع ونوافذ تخدم متقاعدي الضمان محدودي ومتوسطي الدخل من خلال شبكة علاقاتها القوية مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني ومن خلال السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها.
وأشار الى أن الجمعية تعنى بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي في المملكة، وتسعى لتكون مرجعية تهتم بشؤونهم ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأية جهات أخرى.
-- (بترا)
ه ر/اص/ب ط
21/02/2024 13:16:57
MENAFN21022024000117011021ID1107882134
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