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بني مصطفى تبحث والسفير العماني ومفوضة الشؤون الجندرية القبرصية التعاون المشترك

2/21/2024 2:33:19 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، خلال لقاءين منفصلين، مع سفير سلطنة عمان لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، والمفوضة للشؤون الجندرية القبرصية جوزي كريستودولو، أوجه التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية.

وعرضت الوزيرة بني مصطفى خلال اللقاءين لجهود الوزارة في مجال الحماية والرعاية لعدد من الفئات المستهدفة من برامج الوزارة، مثل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري وضحايا العنف الأسري وكبار السن.

وأشادت بني مصطفى بأهمية برنامج الحماية الاجتماعية الجديد في سلطنة عمان، والتعاون بين البلدين في مجال البرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، من خلال الإطلاع على التجارب المشتركة وتبادل الخبرات.

من جهته، أكد السفير العجيلي أهمية تبادل الخبرات والزيارات والاطلاع على التجارب المشتركة في مجال الخدمات الاجتماعية المشتركة.

وخلال لقائها المفوضة للشؤون الجندرية القبرصية جوزي كريستودولو، تطرقت بني مصطفى إلى التعديلات التشريعية، على قانوني الأحزاب والانتخاب، إنطلاقا من التوجيهات الملكية وتنفيذا لرؤى التحديث، لافتة إلى "مدرسة" المشاركة السياسية للمرأة وتدريب النساء من خلالها، وبما سينعكس على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمكينها في مختلف المجالات.



ولفتت وزيرة التنمية، إلى أن الجهود مستمرة في هذه المبادرة، وأن تدريب السيدات تناول العديد من الموضوعات من بينها بناء الهوية الحزبية وبناء القدرات مثل التفكير النقدي والظهور الإعلامي والقيادة والثقة وبناء الهوية السياسية وإدارة الأزمات والاستجابة.

وأشارت الى مخرجات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وبرامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمرأة والأسرة، من خلال برنامج الأسر المنتجة الذي يوفر فرص تمويل لمشاريع صغيرة مدرة للدخل، مؤكدة أهمية التعاون في مجال مساعدة السيدات وتسويق منتجاتهن المتميزة في كلا البلدين.

بدورها، أشادت المفوضة القبرصية، بالجهود الأردنية في مجال تمكين المرأة في عدد من المجالات التي انعكست على دورها ومكانتها.

--(بترا)


م خ/ أ أ/اح



21/02/2024 12:50:51

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