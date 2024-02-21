الهلال الأحمر: أجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر بخانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 شباط (بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء، عن اجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.
وأكد في بيان، أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.
وتابعت شارك في عملية الإجلاء 5 مركبات اسعاف، أجلت 21 جريحا وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني مدينة رفح جنوبي القطاع.
وصباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين وتضرر المباني وما تزال قوات الاحتلال تحاصره الذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
21/02/2024 12:38:25
MENAFN21022024000117011021ID1107882132
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