الهلال الأحمر: أجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر بخانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 شباط (بترا)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأربعاء، عن اجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعد خروجه عن الخدمة.

وأكد في بيان، أن طواقم اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ‏شاركت في مهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر بعد خروجه عن الخدمة.

وتابعت شارك في عملية الإجلاء 5 مركبات اسعاف، أجلت 21 جريحا وتم نقل الحالات الى مستشفيات الهيئة الطبية الدولي الميداني والإندونيسي الميداني مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح اليوم، قصفت مدفعية الاحتلال محيط مجمع ناصر، ما أدى إلى اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين وتضرر المباني وما تزال قوات الاحتلال تحاصره الذي يتواجد داخله نحو 120 مصابا ومريضا وطاقما طبيا.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

21/02/2024 12:38:25