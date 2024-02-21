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التعاون الإسلامي تأسف لعدم تبني مجلس الأمن قرار وقف العدوان على غزة

2/21/2024 2:33:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشارت المنظمة الى أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ م ح/ أ أ / س س
21/02/2024 12:31:24

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