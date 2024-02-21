التعاون الإسلامي تأسف لعدم تبني مجلس الأمن قرار وقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- أعربت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أشارت المنظمة الى أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، خصوصا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
--(بترا)
رصد/ م ح/ أ أ / س س
21/02/2024 12:31:24
MENAFN21022024000117011021ID1107882130
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