استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 21 شباط (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
--(بترا)
م.ف/ أ أ / س س
21/02/2024 12:28:46
MENAFN21022024000117011021ID1107882128
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