استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 21 شباط (بترا) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة مواطنين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

--(بترا)

م.ف/ أ أ / س س

21/02/2024 12:28:46

