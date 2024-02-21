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أمنية توقع اتفاقية شراكة مع تكية أم علي وتعلن تفاصيل حملتها الرمضانية

2/21/2024 2:33:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 شباط (بترا)- أطلقت شركة أمنية حملتها السنوية الرمضانية "أمنية الخير" والتي تتضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات التكافلية والتطوعية على امتداد شهر رمضان المبارك.
وبموجب هذه الحملة السنوية التي تبدأ من 11 آذار وحتى 10 نيسان المقبل، وتأتي تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، وقعت أمنية اتفاقية شراكة استراتيجية مع تكية أم علي، بهدف رعاية عدد من العائلات وتزويد كل أسرة بطرود غذائية شهرياً على مدار العام.
وبحسب بيان للشركة ،اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية، رئيس الدائرة المالية في شركة أمنية، سامر طه، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه "إن البرامج والمبادرات التكافلية التي ستنفذها شركة أمنية طيلة شهر رمضان المبارك، تنبع من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتسعى من خلالها إما منفردة أو بشراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية غير الربحية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
من جهته، قال بلقر: "نثمن دعم شركة أمنية لبرامج تكية أم علي، من خلال كفالة الأسر المحتاجة، موضحا ان هذه الشراكة المثمرة عبر سنوات، ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري."
- -(بترا)
غ ح /اص / س س
21/02/2024 12:24:50

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