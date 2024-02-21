أمنية توقع اتفاقية شراكة مع تكية أم علي وتعلن تفاصيل حملتها الرمضانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 شباط (بترا)- أطلقت شركة أمنية حملتها السنوية الرمضانية "أمنية الخير" والتي تتضمن مجموعة من المبادرات والمشروعات التكافلية والتطوعية على امتداد شهر رمضان المبارك.
وبموجب هذه الحملة السنوية التي تبدأ من 11 آذار وحتى 10 نيسان المقبل، وتأتي تنفيذاً لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة، وقعت أمنية اتفاقية شراكة استراتيجية مع تكية أم علي، بهدف رعاية عدد من العائلات وتزويد كل أسرة بطرود غذائية شهرياً على مدار العام.
وبحسب بيان للشركة ،اليوم الأربعاء، وقع الاتفاقية، رئيس الدائرة المالية في شركة أمنية، سامر طه، ومدير عام تكية أم علي، سامر بلقر، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه "إن البرامج والمبادرات التكافلية التي ستنفذها شركة أمنية طيلة شهر رمضان المبارك، تنبع من مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتسعى من خلالها إما منفردة أو بشراكات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية غير الربحية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة".
من جهته، قال بلقر: "نثمن دعم شركة أمنية لبرامج تكية أم علي، من خلال كفالة الأسر المحتاجة، موضحا ان هذه الشراكة المثمرة عبر سنوات، ستكون نموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري."
- -(بترا)
غ ح /اص / س س
21/02/2024 12:24:50
MENAFN21022024000117011021ID1107882127
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.