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وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية G20 - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار، إضافةً إلى عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع.

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