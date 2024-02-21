وزير الخارجية يصل البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية G20 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في اجتماع دول مجموعة العشرين، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار، إضافةً إلى عقد عددٍ من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول المشاركة في الاجتماع.
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