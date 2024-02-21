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حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 29313 شهيدا ومفاوضات لهدنة جديدة - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ138 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 138 على التوالي إلى 29313 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 69333 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 118 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 163 آخرون بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لا يزال العديد من الشهداء والجرحى تحت ركام المنازل المدمرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

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