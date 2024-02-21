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مصرع 5 طلاب في الجامعة الروسية بمصر - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وسائل الإعلام المصرية عن وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب على متنه عدد من طلاب الجامعة الروسية في مصر وسيارة نقل أعلى طريق جنيفة 1 في اتجاه مدينة السويس.
وأودى الحادث بحياة 5 طلاب والسائق وتسبب في إصابة 9 آخرين بكدمات وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد.
وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 10 مصابين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، و5 آخرين بينهم 4 طلاب في الجامعة الروسية جثث هامدة.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين جراء تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل على طريق جنيفة 1 في اتجاه السويس أعلى الطريق الإقليمي، ما أسفر عن مصرع 4 طلاب في الجامعة الروسية وسائق الأتوبيس وإصابة المصابين العشرة، قبل أن تفارق إحداهم الحياة متأثرةً بإصاباتها.
تم تحويل اثنين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما تم جرى التحفظ على جثامين المتوفين الخمسة في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر الجامعي، والتحفظ كذلك على جثة الطالبة المتوفية في مستشفى العاشر من رمضان الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات.

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