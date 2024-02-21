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الفوضى وانعدام الأمن يوقفان شاحنات المساعدات عن شمال غزة - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) مع وقف برنامج الأغذية العالمي تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة المعزول بسبب الفوضى المتزايدة في أنحاء القطاع، ازدادت المخاوف من مجاعة محتملة.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن دخول شاحنات المساعدات إلى المنطقة المحاصرة انخفض إلى أكثر من النصف خلال الأسبوعين الماضيين. وقال عمال الأمم المتحدة وعمال الإغاثة المنكوبين إن استقبال الشاحنات وعمليات التوزيع تعطلت بسبب فشل إسرائيل في ضمان سلامة القوافل وسط قصفها وهجومها البري، وانهيار الأمن.
عزل الشمال
وتم عزل الشمال، بما في ذلك مدينة غزة، منذ أن توغلت القوات الإسرائيلية فيه للمرة الأولى في أواخر أكتوبر؛ لقد تحولت مساحات كبيرة من المدينة إلى أنقاض، لكن مئات الآلاف من الفلسطينيين ما زالوا محرومين إلى حد كبير من المساعدات.
ويصفون الظروف أنها شبيهة بالمجاعة، حيث تقتصر الأسر على وجبة واحدة في اليوم وغالبًا ما تلجأ إلى خلط علف الحيوانات والطيور مع الحبوب لخبز الخبز.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى وقف المساعدات إلى الشمال بسبب ((الفوضى الكاملة والعنف بسبب انهيار النظام المدني)).
وقالت إنها أوقفت تسليم المساعدات إلى الشمال لأول مرة قبل ثلاثة أسابيع بعد أن أصابت غارة شاحنة مساعدات. وحاولت استئناف العمل هذا الأسبوع، لكن القوافل واجهت إطلاق نار يومي الأحد والاثنين.
وبينت أنه يعمل على استئناف عمليات التسليم في أقرب وقت ممكن. ودعت إلى فتح نقاط عبور للمساعدات مباشرة من إسرائيل إلى شمال غزة وتحسين نظام الإخطار للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
وحذرت من ((انزلاق حاد نحو الجوع والمرض))، قائلة إن ((الناس يموتون بالفعل لأسباب مرتبطة بالجوع)).
تسهيل التوزيع
وقال إيري كانيكو، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى لم تتمكن من استلام الإمدادات بشكل منتظم عند نقاط العبور بسبب ((انعدام الأمن وانهيار القانون والنظام)). وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يتحمل مسؤولية تسهيل التوزيع داخل غزة، وأن ((تراكم المساعدات عند المعبر دليل على غياب هذه البيئة التمكينية)).

منع شاحنات المساعدات:
- منعت إسرائيل دخول جميع المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية والإمدادات الأخرى إلى غزة بعد وقت قصير من هجوم حماس في 7 أكتوبر.
- تحت ضغط الولايات المتحدة بدأت بالسماح لعدد قليل من شاحنات المساعدات بالدخول من مصر عبر معبر رفح.
- في ديسمبر فتحت معبرًا واحدًا من إسرائيل إلى جنوب غزة، وهو معبر كرم أبو سالم.
- انخفض متوسط ​​عدد الداخلين يوميًا منذ التاسع من فبراير إلى 60 شخصًا يوميًا من أكثر من 140 يوميًا في يناير وفقًا لـ((أوتشا)).
- قال مسؤولو الأمم المتحدة إن التدفق لم يكن كافيًا لإعالة السكان وكان أقل بكثير من 500 شاحنة تدخل يوميًا قبل الحرب.
- وعلى مدى أسابيع، نظم المتظاهرون الإسرائيليون اليمينيون مظاهرات لاعتراض الشاحنات، قائلين إنه لا ينبغي تقديم المساعدة لسكان غزة.
- اشتكت وكالات الأمم المتحدة من أن الإجراءات الإسرائيلية المرهقة لتفتيش الشاحنات أدت إلى إبطاء عمليات العبور.

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