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روسيا تواجه العقوبة الثالثة عشرة من أوروبا - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لاستهداف الأفراد والشركات المشتبه في أنهم يساعدون موسكو في حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك الشركات الصينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: ((أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الثالثة عشرة ضد روسيا)). ((يتعين علينا أن نستمر في إضعاف آلة حرب بوتين. مع وجود 2000 قائمة في المجمل، فإننا نحافظ على الضغط العالي على الكرملين. نحن أيضًا نعمل على تقليل وصول روسيا إلى الطائرات بدون طيار)).
وقالت بلجيكا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للكتلة المكونة من 27 دولة، إن ((الحزمة هي واحدة من أوسع العروض التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي)).
ووفقا لعدد من الدبلوماسيين، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي من جميع الدول الأعضاء على فرض عقوبات على حوالي 200 شركة وفرد. وتحدث الدبلوماسيون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن تفاصيل حول العقوبات، التي لم يتم اعتمادها رسميًا بعد.
وذكر دبلوماسيون أن العقوبات الجديدة ستعزز القيود التجارية ضد الكيانات المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي. وتم فرض حظر إضافي على الصادرات إلى روسيا من المكونات عالية التقنية لإنتاج الطائرات بدون طيار.
وأضافت بلجيكا أن الحزمة ستخضع لإجراءات مكتوبة وستتم الموافقة عليها رسميا يوم السبت، الذي يصادف الذكرى السنوية الثانية للحرب.

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