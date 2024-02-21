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محاولة لاغتيال أفيخاي أدرعي - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن أحد منفذي عملية رعنانا التي وقعت الشهر الماضي، كان يسعى إلى اغتيال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي.
وبحسب موقع "أخبار إسرائيل الوطنية"، "كشف أحمد زيدات (24 عاما) عن نواياه هذه أثناء التحقيق معه، شاهد زيدات، الذي كان يعمل في رعنانا بشكل غير قانوني، أفيخاي أدرعي في أحد مطاعم المدينة وبدأ بمراقبته حتى قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر".
ونقل الإعلام الإسرائيلي عن أحمد زيدات أثناء التحقيق معه قوله: "أردت تنفيذ هجوم نوعي.. صادفت أدرعي وتبعته أردت الهجوم عليه لكن لم أكن أحمل سكينا. وفي وقت لاحق وصلت إلى نفس المكان في محاولة لتحديد مكانه مسلحا بسكين - لكن لم أجده".
وفي 15 يناير الماضي، أفادت نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) بمقتل شخص وإصابة 16 آخرين 3 منهم بحالة حرجة في حوادث طعن ودهس في رعنانا وسط إسرائيل.
ولاحقا قالت الشرطة الاسرائيلية، إنه "يتم الحديث عن عملية دهس قام خلالها مشتبه به بسيارة مسروقة بدهس عدد من الإسرائيليين، حيث تم نقل 13 مصابا للمستشفيات".
وأفادت مراسلتنا بأنه يجري الحديث عن عملية متدحرجة استبدل خلالها المنفذ 3 سيارات، مشيرة إلى أن منفذي العملية هما أحمد ومحمود زيدات الخليل وهما رهن الاعتقال.

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