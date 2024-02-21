Thursday, 22 February 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول إسكتلندي: القتل في غزة يجب أن يتوقف - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) رافق تأكيد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أنه لا أحد يريد أن يرى استمرار القتال ((فترة أطول من اللازم)) في قطاع غزة، وأن الحكومة تفعل ((كل ما في وسعها)) لتحقيق هدنة إنسانية، ما يسمح بإطلاق سراح الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية، قول ستيفن فلين، زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي في وستمنستر: ((الليلة ستتاح لهذا المجلس الفرصة للانضمام إلى غالبية المجتمع الدولي، والقول: لقد طفح الكيل، وإن القتل في غزة يجب أن يتوقف، وإنه يجب إطلاق سراح الرهائن)).
وأضاف: ((أفضل طريقة للقيام بذلك هي إرسال رسالة واضحة وموحدة مفادها أننا ندعم وقفا فوريا لإطلاق النار. من المؤكد أننا جميعا، بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية، يمكن أن نتفق على هذه القضية بالذات)).
وسيصوت النواب، في وقت لاحق اليوم، على دعوات الحزب الوطني الإسكتلندي لوقف فوري لإطلاق النار. وقد قدمت الحكومة تعديلا يدعو إلى ((هدنة إنسانية فورية)).

MENAFN21022024000089011017ID1107882093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث