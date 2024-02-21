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أمريكا تحذر رواندا والكونغو من الصراع - جريدة الوطن السعودية

2/21/2024 2:31:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تصاعدت المخاوف من صراع وشيك بين الجارتين الإفريقيتين، رواندا والكونغو، لذا أبلغت الولايات المتحدة أنه ((يجب عليهما الابتعاد عن شفا الحرب))، وهو التحذير الأكثر حدة حتى الآن.
ووجه نائب السفير الأمريكي روبرت وود هذا التحذير خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي دعت إليه فرنسا مع تفاقم العنف في شرق الكونغو الغني بالمعادن والمتاخم لرواندا.
وقال وود إن رواندا والكونغو، إلى جانب ((الجهات الفاعلة الإقليمية))، يجب أن تستأنف المحادثات الدبلوماسية على الفور. وشدد على أن ((هذه الجهود الدبلوماسية الإقليمية، وليس الصراع العسكري، هي الطريق الوحيد نحو حل تفاوضي وسلام مستدام)).
ويأتي التحذير الأمريكي بعد رفض وزارة الخارجية الرواندية الدعوات الأمريكية لسحب قواتها وأنظمة صواريخ أرض جو من شرق الكونغو.
وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا تفاقم أعمال العنف التي سببتها جماعة إم23 المسلحة ((المدعومة من رواندا)).
وقال بيان وزارة رواندا إن قواتها تدافع عن الأراضي الرواندية في الوقت الذي تقوم فيه الكونغو ((بتحشد عسكري كبير)) بالقرب من الحدود.

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