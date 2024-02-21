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نائب أمير مكة يدشن مشروع الطاقة الشمسية ومركز الابتكار والإبداع في رابغ

2/21/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم، بزيارة محافظة رابغ.
ورأس الأمير سعود اجتماع المجلس المحلي في رابغ، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، ومناقشة سُبل تسريع العمل فيها، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 57 مشروعًا، شملت مشروع شاطئ السعادة بالواجهة البحرية ومشاريع حدائق (الغروب بالواجهة البحرية، البلدية بساحة المركز الحضاري، النورس، الشفا، الجود، النخيل، الصفا)، والمداخل والمجسمات الجمالية، إضافة إلى مشاريع تعزيز وتحسين الكهرباء حيث بلغ عدد المحطات 33 محطة، وعدد الكبائن 205 ، كما تم تغيير جميع العدادات والمحطات إلى شبكات الذكية بواقع 60 ألف عداد و 750 محطة ذكية.
بعد ذلك دشن الأمير سعود بن مشعل مركز الابتكار والإبداع بالمحافظة، الذي يهدف إلى تدريب 150 شخصًا لدعم المهن الفنية والصناعية، ويضم بيئة ابتكارية لعمل النماذج الأولية , التي ستسجل براءة اختراع ودعم البحوث ويخدم المركز عدة مجالات، كما يدعم ويعزز الفكر الابداعي والابتكاري في التدريب، فيما يتم استخدام الواقع الافتراضي في التدريب، ويعد المركز حاضنة ابتكارية خارجية لدعم الموهوبين في القطاعات الخارجية الأخرى حيث يدعم مشاريع التخرج، المسابقات الابتكارية، مسابقات المهارات الفنية.
كما دشن مشروع الطاقة الشمسية بالمحافظة، الذي يعمل على نظام متصل بالشبكة بسعة 284 كيلوواط، ووحدة كهروضوئية أحادية بلورية بقدرة 550 واط، وتبلغ مساحة الوحدات الكهروضوئية 1342 م2، وارتفاعها 2.7 م2.
عقب ذلك، استقبل نائب أمير مكة عددًا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم. وعلى صعيد متصل، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميناء الملك بمحافظة رابغ، واطلع على سير العمل والإنجازات التي

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