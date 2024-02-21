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جامعة الأميرة نورة تحتفي بيوم التأسيس بحزمة من الفعاليات

2/21/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفَت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بيوم التأسيس، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، وسط سلسلة من الفعاليات التي نظَّمتها عمادات، ووكالات، وكليات الجامعة، بمشاركة الطالبات؛ اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون.
وتنوعت مظاهر الاحتفاء داخل الحرم الجامعي، حيث نظَّمت عمادة شؤون الطالبات، حفلًا لمنسوبات الجامعة كافة، متضمنًا مسرحية بعنوان "نساء كتبن حكاية" قدمتها طالبات وحدة المسرح والفنون، ولوحات فنية متعددة بعنوان " لوحة المؤسس ولوحة بلادي"، و"بالسعودية نتغنى".
وشمل الحفل معرضًا بعنوان "حي طاريها"، متضمنًا خمسة أركان مُصاحبة، مثَّل كلٌ منها منطقة من مناطق المملكة، ومشاركة "المتحف التاريخي" بنموذج لخيمة تراثية عريقة، إضافة إلى انعقاد حزمة من المسابقات بعنوان (لبسنا يوم بدينا) لاستعراض أفضل زي تراثي، ومسابقة (نوادر) لاستعراض المقتنيات التراثية السعودية النادرة، ومسابقة الرسم الحي لأفضل لوحة فنية تصف نصًا شعريًّا بعنوان "بيت شعر بريشة رسّام".
وسعت الجامعة إلى تعزيز قيم الترابط بين الطالبات ونظيراتهن من غير الناطقات باللُّغة العربية، إذ عُقدت جلسات تراثية للتعريف بثقافة وتراث المملكة في مجالات عدة، بما يعكس إرث المملكة الأصيل، وتراثها الوطني المتنوع.
ويأتي ذلك ضمن جهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ودورها الوطني في إظهار العمق التاريخي والحضاري للدولة السعودية، والوفاء لمن شارك في خدمة الوطن من الأئمة، والملوك، والمواطنين، وإسهامًا في تحقيق الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025، الرامية إلى توفير بيئة جامعية معززة لمهارات الطالبات في مجالات الابتكار، والإبداع من خلال الأنشطة اللامنهجية.

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