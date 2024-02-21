التعمري ينافس على جائزة أجمل هدف بكأس آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت لمعرفة أجمل هدف في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، والتي توج بها المنتخب الوطني بالميدالية الفضية.
ودخل التعمري المنافسة على الجائزة، بالهدف الذي سجله في مرمى كوريا الجنوبية بدور نصف النهائي، حيث استلم الكرة من وراء منتصف الملعب، وتقدم بها بعد مراوغة المدافعين، مسددا الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.
وينافس التعمري كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون، السعودي عبد الرحمن غريب، الإيراني ساردار أزمون، التايلندي سوباتشوك ساراتشارت، الماليزي فيصل حليم، القطري حسن الهيدوس والياباني كيتو ناكامورا.
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