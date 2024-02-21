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التعمري ينافس على جائزة أجمل هدف بكأس آسيا

2/21/2024 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- نشر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت لمعرفة أجمل هدف في نهائيات كأس آسيا (قطر 2023)، والتي توج بها المنتخب الوطني بالميدالية الفضية.

ودخل التعمري المنافسة على الجائزة، بالهدف الذي سجله في مرمى كوريا الجنوبية بدور نصف النهائي، حيث استلم الكرة من وراء منتصف الملعب، وتقدم بها بعد مراوغة المدافعين، مسددا الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

وينافس التعمري كل من الكوري الجنوبي هيونج مين سون، السعودي عبد الرحمن غريب، الإيراني ساردار أزمون، التايلندي سوباتشوك ساراتشارت، الماليزي فيصل حليم، القطري حسن الهيدوس والياباني كيتو ناكامورا.

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