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430 لاعبا في تصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات للتايكواندو

2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تجري اليوم عملية القرعة والتوزين لتصفية المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات التي تنطلق منافساتها يوم غد في صالة الأمير فيصل بمدينة القويسمة، بمشاركة 430 لاعبا ولاعبة من 88 مركزا وناديا منتسبا لاتحاد التايكواندو، وتستمر لمدة 3 أيام.
وتهدف البطولة لرفد عناصر جديدة لصفوف المنتخب الوطني للناشئين والناشئات استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وتجري يوم غد علمية التوزين بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في صالة الأمير فيصل للأوزان تحت 44 ، 46، 49 ، 68 وفوق 68 كغم للإناث، وتحت 78 وفوق 78 كغم للذكور.
فيما تقام عملية التوزين ليوم الجمعة بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في نفس الصالة للأوزان تحت 42 ، 52، 63 كغم للإناث، وتحت 48 ، 63 ، 68، 73 كغم للذكور.
وتقام عملية التوزين ليوم السبت بالفترة من الساعة 4 - 6 مساء في ذات الصالة للأوزان تحت 45 ، 55، 59 وتحت 51 ، 55، 59 كغم للذكور.

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