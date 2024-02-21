هل يخون مبابي ريال مدريد؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بختام الموسم الجاري، وأخبر ناديه بالفعل بعدم التجديد والرحيل.وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مبابي يملك عرضًا فعليًا من ريال مدريد، ولا يفاوض حاليا أي فريق آخر.وبذلك لا يخطط مبابي لتوجيه طعنة جديدة للريال، بعكس ما حدث في صيف 2002.

وكان مبابي قريبًا من الانتقال للميرنجي في صيف 2022، لكنه تراجع وجدد تعاقده مع سان جيرمان.



وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "كيليان مبابي يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد".



وأكد: "لا مفاوضات جارية بين كيليان وأي نادٍ آخر حتى الآن، حيث ينصب التركيز الكامل على انتقاله لريال مدريد".



وتابع: "سيحصل مبابي على مكافأة توقيع ضخمة، لكن راتبه الثابت سيكون مشابهًا لنجوم مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام".



وختم: "بمجرد توقيع كيليان لريال مدريد، سيبدأ باريس سان جيرمان إعداد التأكيد الرسمي لخروجه...".