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رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل توخيل بنهاية الموسم!

2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، رحيل مدربه الألماني توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري.


وخسر الفريق نهائي السوبر الألماني في بداية الموسم، قبل أن يودع الكأس، كما تعقدت مهمته في الدوري، إذ يبتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، وخسر مواجهة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو (1-0).


وقال البايرن في بيان رسمي: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، وذلك في 30 يونيو 2024 (نهاية الموسم الجاري)".

وقال الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن، في تصريح لموقع النادي: "بعد مناقشة جيدة، توصلنا إلى اتفاق بإنهاء علاقة العمل في الصيف.. هدفنا اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى ذلك الحين، على كل فرد تحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني".


وختم: "أحمل الفريق مسؤولية ما حدث في دوري الأبطال على وجه الخصوص بعد الخسارة 1-0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو، نحن مقتنعون بأننا سنصل إلى ربع النهائي في ملعب أليانز أرينا المكتظ بمشجعينا خلفنا".

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