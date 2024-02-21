الوحدات يتفوق على الرمثا بثلاثية في دوري المحترفين
التاريخ
2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تفوق فريق الوحدات على الرمثا، اليوم الأربعاء، بـ3 أهداف دون رد في لقاء أقيم على ستاد عمان الدولي، ضمن اللقاءات المؤجلة من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، لمشاركة الوحدات في البطولات الأسيوية في المرحلة الماضية.
وسجل أهداف اللقاء محمد عبد المطلب ومهند أبو طه (هدفان)، ليرفع الوحدات رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الرمثا عند 16 في المركز الرابع. -(بترا)
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