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الوحدات يتفوق على الرمثا بثلاثية في دوري المحترفين

2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تفوق فريق الوحدات على الرمثا، اليوم الأربعاء، بـ3 أهداف دون رد في لقاء أقيم على ستاد عمان الدولي، ضمن اللقاءات المؤجلة من ذهاب دوري المحترفين لكرة القدم، لمشاركة الوحدات في البطولات الأسيوية في المرحلة الماضية.


وسجل أهداف اللقاء محمد عبد المطلب ومهند أبو طه (هدفان)، ليرفع الوحدات رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد الرمثا عند 16 في المركز الرابع. -(بترا)

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