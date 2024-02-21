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الرشدان يلتحق بالإمارات الإماراتي غدا

2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد-ينتظر أن يلتحق لاعب لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان يوم غد بفريق الإمارات الإماراتي للاحتراف في صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويلعب الرشدان في فريق الإمارات على سبيل الإعارة قادما من الفيصلي.

إلى ذلك يستعد الفيصلي لاستقطاب اللاعب فيصل أبو شنب الذي فسخ عقده مع ناديه شباب الأردن.

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