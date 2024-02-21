الرشدان يلتحق بالإمارات الإماراتي غدا

الرشدان يلتحق بالإمارات الإماراتي غدا
التاريخ
2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-الغد-ينتظر أن يلتحق لاعب لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان يوم غد بفريق الإمارات الإماراتي للاحتراف في صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.
ويلعب الرشدان في فريق الإمارات على سبيل الإعارة قادما من الفيصلي.
إلى ذلك يستعد الفيصلي لاستقطاب اللاعب فيصل أبو شنب الذي فسخ عقده مع ناديه شباب الأردن.
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