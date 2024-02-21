الفيصلي يعود لسكة الانتصارات بفوزه على مغير السرحان
التاريخ
2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عاد الفيصلي لسكة الانتصارات بفوزه على مستضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق البديل الشاب قصي المنصوري.
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