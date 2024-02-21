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إنزاجي يتحسر على ضياع الفرص.. وسيميوني يتفاءل بمباراة الإياب

2/21/2024 2:29:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- اعترف سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، بأنه يشعر بالندم لأن فريقه فاز بهدف فقط على أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأهدر إنتر العديد من الفرص عبر مهاجميه لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام وماركو أرناوتوفيتش، قبل أن يحرز الأخير هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة.
وقال إنزاجي خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "نحن راضون، لعبنا ضد فريق فني وبدني قوي لم يجعل الأمر سهلا على الإطلاق علينا".
وأضاف "نعلم أن هذا هو الذهاب فقط، وستكون المباراة الثانية صعبة، وبالتأكيد هناك ندم على النتيجة بالنظر إلى كل ما صنعناه، كنا نستحق نتيجة أكبر، لكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نستمر".
وتابع: "قلت بالأمس في مؤتمر الصحفي إن أرناوتوفيتش وسانشيز يؤديان بشكل جيد جدا في التدريبات وعند استدعائهما، سعيد لأن ماركو سجل الهدف حيث استحق التسجيل مبكرا، ثم جاء سانشيز بالروح المناسبة".
وعن حالة تورام الذي استبدل للإصابة، قال إنزاجي: "شعر تورام بألم في العضلات أثناء الركض السريع مع لاوتارو، ثم شعر بالألم مجددا وسيخضع لفحوصات ونأمل ألا نفقده لفترة طويلة".
وأكمل المدرب "لقد واجهنا منافسا جيدا، لكن إنتر لعب بشكل جيد جدا، دعونا لا ننسى أنه عندما يمتلك أتلتيكو الكرة يكون من الصعب إبعادها عنهم، ربما قمنا بعدد قليل جدا من التمريرات الخاطئة بالشوط الأول، لكن أتلتيكو كان محصنا بخطين (الدفاع والوسط)".
واستطرد: "لقد قمنا بتحريك الكرة بشكل أفضل بعد الاستراحة وأعتقد أننا كنا نستحق أكثر من 1-0، لقد ضحى لاعبو الوسط بأنفسهم وعملنا كفريق واحد. أعلم أن سومير لم يقم بأي تصديات فعلية، لكن كانت هناك بعض المواقف مثل تسديدة صامويل لينو ورأسية موراتا، حيث كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل".
من جهته، اعترف أرناوتوفيتش، بأنه كان في حالة ذهول بعد الفرص المهدرة من جانبه والدعم الذي تلقاه من زملائه والجماهير.
وسجل أرناوتوفيتش الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة 79، بعدما أضاع فرصتين مؤكدتين أمام المرمى.
وقال أرناوتوفيتش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "بالتأكيد إنه أحد أهم الأهداف في مسيرتي، لم يكن هذا الوقت سهلا بالنسبة لي بعد الإصابة، لقد استغرقت بعض الوقت للعودة، وفي الأسابيع الأخيرة سنحت لي الكثير من الفرص التي لم أسجلها، وإحراز الأهداف هو ما أنا هنا من أجله".
وتابع المهاجم: "عندما أتيحت لي هاتين الفرصتين ولم أسجل، كان يجب أن أحرز الأهداف بعدها، المشجعون واللاعبون أظهروا دعمهم لي، لقد كانت هذه لحظة مذهلة بالنسبة لي، لقد أعطتني الطاقة التي كنت أحتاجها لتسجيل الهدف".
وعما إذا كان إنتر سيندم على الفرص المهدرة، رد ماركو: "لا، لقد فزنا بالمباراة، ونحن نعلم أنه عندما نذهب لمدريد تكون النتيجة 0-0 وسنبدأ من جديد، سيكون الأمر صعبا لكننا سنذهب لهناك ونلعب من أجل الفوز".
أما لاوتارو مارتينيز قائد إنتر ميلان، فأبدى أسفه بعد إهدار فرصة هدف مؤكد خلال اللقاء، وقال: "كانت مباراة مهمة لنا، كنا بحاجة للحصول على نتيجة إيجابية، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن من المهم أن تكون لنا الأفضلية".
وعن فرصته المهدرة أشار: "أردت تسديد الكرة من أول مرة، لكن الكرة كانت بطيئة وأمام قدمي اليسرى، حاولت السيطرة عليها، لقد كانت فرصة كبيرة وأشعر بالأسف لإهدارها، يمكنني تقديم أداء أفضل عندما لا أسجل".
وعما قاله لزميله أرناوتوفيتش مسجل هدف اللقاء بعد الفرص المهدرة، أوضح لاوتارو: "ماركو لاعب صاحب خبرة كبيرة ويتمتع بمسيرة رائعة، أنا القائد وطمأنته، أنا أيضا مررت بلحظات كهذه، أعلم أن الأمر ليس سهلا، لكن كل عمله الشاق في التدريب أتى بثماره".
وزاد: "أحاول التكيف مع شريكي في الهجوم، تغير العديد من زملائي على مر السنين في إنتر، لكنني أحاول التعلم منهم والانسجام معهم".
في الجهة المقابلة، رفض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد "تحميل الهزيمة" التي تعرض لها فريقه على يد إنتر ميلان "للاعب أو موقف معين"، كاشفا عن شعوره بـ"التفاؤل" حيال التأهل لأن أتلتيكو ما يزال لديه "خيار القدرة على المنافسة" داخل ملعبه في مباراة الإياب.
وقال سيميوني: "أنا متفائل، بعيدا عن الهزيمة ما يزال لدينا خيار القدرة على المنافسة. نعرف ما نحن مقبلون عليه، وكيف يلعبون وننتظر الآن عندما يحين الوقت أن نقدم أفضل ما لدينا ونستطيع المنافسة".
وقال المدرب الأرجنتيني إن فريقه يحتاج لـ"أهداف" في المباراة الثانية بملعب متروبوليتانو، كي يعوض خسارته 1-0 في لقاء الذهاب بهدف جاء من خطأ في وسط الملعب.
وشدد: "لن نلقي باللائمة على لاعب أو موقف بعينه"، موضحا أن تغيير خوسيه ماريا خيمينيز "حدث لأنه شعر بآلام في الساق"، وماريو هرموسو لأنه "لديه بطاقة صفراء وكان يواجه خطر الطرد".
وتابع "تحدث الأخطاء دائما في كرة القدم. وبالتأكيد تأتي الأهداف من خطأ ما في أي ناحية. أعرف أننا منحناهم في الشوط الأول فرصة لاستغلال أشياء لكنهم لم يفعلوا، لأنه كان بوسعنا تقديم مستوى أفضل في الدفاع كي نتلافى خسارة غير ضرورية".
وتم استبدال أنتوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 77، بسبب "التواء في كاحله الأيمن"، وفقا لما ذكره سيميوني، الذي يأمل ألا يكون الأمر مقلقا، بل مجرد "التواء".
وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "سيشرح الأطباء حالة خيمينيز بشكل أفضل، كالعادة. لقد التوى كاحل أنتوان ونأمل أن يكون مجرد التواء في الكاحل".
من جهته، أكد صامويل لينو جناح أتلتيكو مدريد، أن هدف المنافس كان بسبب "خطأ"، وأن الفريق الإسباني عليه أن "ينسى" الأمر من أجل التركيز على مبارياته المقبلة.
وقال اللاعب في تصريحات لـ"موفيتسار" عقب الخسارة: "هذه أفضل بطولة في العالم.. إنه خطأ. هذا ما يحدث في كرة القدم. لقد حدث وعلينا أن ننسى ذلك. ننسى الأخطاء الفردية لأن ذلك هو ما تسبب في فرص إنتر".
إلى ذلك، أشار السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، إلى أن "هناك تفاصيل صغيرة في كرة القدم هي ما تحسم المباريات"، وذلك في إشارة للخطأ الذي تسبب في الهدف الذي استقبلته شباكه. وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 بعد خطأ مشترك بين الموزمبيقي رينيلدو ماندافا والأرجنتيني رودريجو دي باول، لتذهب الكرة إلى الأرجنتيني مارتينيز المنفرد بأوبلاك ليسدد الكرة في جسد الحارس، ثم ترتد أمام النمساوي أرناوتوفيتش الذي سدد مباشرة في الشباك.
وقال أوبلاك في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "هناك تفاصيل هي ما تحسم المباريات. هذا ما حدث اليوم. الهدف جاء من خطأ من جانبنا. هذا أمر طبيعي في كرة القدم. علينا الآن أن نتحلى بالهدوء، وتقديم أفضل أداء ممكن على ملعبنا للتأهل (لربع النهائي)".
وأضاف: "قدمنا أداء جيدا للغاية في الشوط الأول. بينما كان لإنتر فرصتان أو 3 في الشوط الثاني. في مباريات بهذا الحجم، يجب أن تظهر بصورة متكاملة لأن أي خطأ سيعاقبك. يجب أن نتحلى بالقوة، لأن أمامنا أولا مباريات في الليجا، وفي كأس الملك، ثم يأتي الدور على مباراة الإياب على ملعبنا في (سيفيتاس ميتروبوليتانو)". -(وكالات)

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