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بايرن ميونيخ يعلن رحيل مدربه توخيل بنهاية الموسم الحالي

2/21/2024 2:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميًا أمس، رحيل مدربه الألماني توماس توخيل، بنهاية الموسم الحالي.
وساءت نتائج بايرن في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل، حيث ابتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر ترتيب البوندسليجا، كما خسر لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو.
وأصدر بايرن، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "قرر نادي بايرن ميونيخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك، إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، في 30 حزيران (يونيو) 2024. جاء ذلك بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".
وقال دريسن، في تصريحات لموقع بايرن: "في مناقشة جيدة ومفتوحة، توصلنا إلى قرار إنهاء علاقة العمل بالاتفاق المتبادل في الصيف. هدفنا هو اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى ذلك الحين، فإن كل فرد في النادي مطالب صراحة بتحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني". وأضاف: "كما أحمل الفريق المسؤولية صراحة في هذا الصدد، وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص بعد الخسارة 1 - 0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو".
وختم: "نحن مقتنعون بأننا سنصل إلى الدور ربع النهائي في ملعب أليانز آرينا المكتظ بمشجعينا خلفنا".
وقال توخيل، في تصريحات لموقع بايرن الرسمي: "اتفقنا على إنهاء علاقة العمل بيننا في نهاية هذا الموسم، وحتى ذلك الحين، سأواصل بالطبع بذل كل ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح".
وخسر بايرن أمام باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني 0-3، ثم 0-1 أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما خسر 2-3 أمام بوخوم في الدوري يوم الأحد، ووصف ليون جوريتسكا هذه الخسائر بأنها "تشبه فيلم رعب" فيما وصف مولر هذا الأسبوع بأنه "أسبوع للنسيان".
وخسر بايرن على أرضه أمام فيردر بريمن في كانون الثاني (يناير)، حيث ظهر أن الفريق يفتقد للاستقرار والعقلية.
ويلتقي بايرن ميونيخ في مباراته المقبلة لايبزج، الذي تغلب على بايرن في آخر مواجهتين جمعتهما في ميونيخ.
وكان آخر موسم خرج فيه بايرن ميونيخ خالي الوفاض في 2011-2012. وبعدها فاز بايرن بـ11 لقبا متتاليا للدوري، وأربعة ألقاب بكأس ألمانيا ولقبين لدوري أبطال أوروبا ليفوز بالثلاثية مرتين في 2013 و2020.
ويتخلف بايرن هذا الموسم عن باير ليفركوزن، المتصدر، بثماني نقاط، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا أمام ساربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، ويحتاج لقلب هزيمته بهدف نظيف أمام لاتسيو في مباراة الذهاب، عندما يلتقيان في مباراة الإياب يوم 5 آذار (مارس) المقبل للوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وقال دريسين عقب مباراة بوخوم: "إن منصب توخيل غير مهدد، حيث يرغب بايرن بشكل قاطع تفادي تغيير المدربين في الربيع".
ووجهت اتهامات لتوخيل بأنه اعتمد على طرق لعب خاطئة في بعض الأوقات، ولكنه واجه أيضا العديد من الأزمات بسبب الإصابات وألمح إلى أن اللاعبين لم يقدموا في المباريات الأداء نفسه الذي كانوا يقدمونه في التدريبات.
وكان بايرن ميونيخ ما يزال ينافس في كل البطولات عندما تولى توخيل، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان وتشلسي، تدريب الفريق في الموسم الماضي.
وبعدها ودع الفريق كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة لأن دورتموند تعثر، كما بدأ بايرن الموسم الخسارة 0-3 أمام لايبزج في كأس السوبر الألماني.
وفي الدوري الألماني، يواجه بايرن ميونيخ تحديا كبيرا من باير ليفركوزن، الذي لم يخسر في أي مباراة بالمسابقات كافة، هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لبايرن الذي لم يخسر في 32 مباراة متتالية قبل أربعة أعوام.
وربما يكون تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ليفركوزن الحالي ولاعب بايرن ميونيخ السابق، هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق في الصيف. ولكن اسمه مرتبطا أيضا بتدريب ناديه السابق ليفربول، حيث سيرحل يورجن كلوب عن تدريبه في الصيف.
ويرى كثيرون أن كلوب هو المدرب المستقبلي لفريق بايرن، ولكنه قال: "إنه يريد الحصول على بعض الراحة بعد الرحيل عن ليفربول. -(وكالات)

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