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تنافس محتدم في الدرجتين الأولى والثانية للشطرنج اليوم

2/21/2024 2:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تتجدد المنافسة في منافسات دوريي الدرجة الأولى والثانية للشطرنج اليوم، من خلال إقامة الجولة الرابعة عند الساعة السادسة مساء في قاعة المغفور له الحسين بن طلال.
وتشتد المنافسة على فض الشراكة في منافسات الدرجة الأولى، والذي يتصدرها جديتا بفارق كسر التعادل عن محتكر اللقب لسنوات طويلة فريق الشطرنج الملكي، رغم تساويهما برصيد 6 نقاط لكل منهما، فيما تنشد فرق الدرجة الثانية مطاردة المتصدر المفرق، بفارق نقطة واحدة عن إيدون الذي يملك 4 نقاط.
ورد مدير البطولة عضو الاتحاد م. أسامة ربيع على استفسارات "الغد" قائلا: "تشهد البطولتين تنافسا قويا منذ انطلاق الجولة الأولى، والتي عمدت فيها أندية الدرجتين، لتعزيز صفوفها بخيرة اللاعبين واللاعبات من أهل الخبرة والشباب، والمحترفين على سوية عالية، بحثا عن المنافسة على المراكز المتقدمة، وسيبقى السجال مستمرا حتى الجولات الأخيرة، للكشف عن هوية بطلي الأولى والثانية، والهابطين إلى مصاف الدرجة الثانية".
وشهدت منافسات الجولة الثالثة، فوز الملكي على أصدقاء أريحا بنتيجة 4-0، حيث تغلب الأوكراني يوري كروبا على هاشم حجازين، أحمد الخطيب على مازن أبو محفوظ، سامي السفاريني على العراقي مصطفى العطية، ولؤي سمير على نافز بركات.
وفاز المهندسين على شباب عين كارم بنتيجة 4-0، حيث تغلب المصري سمير السيد على مايا إيراني، حسن ابو السميد على محمد السفاريتي، ركان العطار على باسل داوود، وطاهر علي على ركان داسة.
وفاز جديتا على الفحيص الأرثوذكسي بنتيجة 4-0، حيث تغلب انس خويرة على فوزي اكرم، واحمد ربابعة على ربى القضاة، عيسى الزعبي على لانا حيمور، والبشر ربابعة على قاسم حسين.
وفاز أمانة عمان على أبو نصير بنتيجة 3-1، حيث، تغلب مهند فرحان على عامر بدر، بشرى الشعيبي على كمال نذير، والفلسطينية ايمان صوان على معتز غنيم، وخسر موسى نعيم أمام حمود عبدالمنعم.
وشهدت منافسات الجولة الثالثة في دوري الدرجة الثانية، فوز المفرق على المقاولين بنتيجة 2.5-1.5، حيث، تغلب اسماعيل همام على علي السكارنة، وعبدالعزيز بني ياسين على براء العساف، وتعادل طارق السعود مع محمد عمر، وخسر عبدالله بني ياسين أمام احمد عمر.
وتعادل ايدون مع الوطني بنتيجة 2-2، حيث، تغلب نضال كنعان على أيوب القصاص، ومأمون طلفاح على فاروج اوهنيان، وخسر حافظ بكر أمام ماهر البرغوثي، وبهاء الدين الغزو أمام سيفان كريكوريان.
ويتصدر منافسات الدرجة الأولى، فريق جديتا برصيد 6 نقاط، متقدما بكسر التعادل على الملكي الثاني بعد تساويهما بالرصيد ذاته، وحل فريق أمانة عمان بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ويتصدر المفرق دوري أندية الدرجة الثانية برصيد 6 نقاط، ويحتل ايدون المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وبسمان المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
ويتولى إدارة دوري الدرجتين الأولى والثانية م. أسامة الربيع، فيما يتولى الدولي نبيل الجنيدي مهمة الحكم العام لـ"الأولى"، ويساعده الدولي قاسم نمر، فيما تتولى الحكم العام الدولي نسرين كنعان مهمة الحكم العام لـ"الثانية" وتساعدها الحكم الوطني رحمة الأحمد.

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