الرشدان يزامل إنييستا.. الاتحاد يناقش دعم الأندية بنصف مليون

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الرشدان يلتحق بالإمارات اليوم

ينتظر أن يلتحق لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي لكرة القدم نزار الرشدان اليوم الخميس بفريق الامارات الاماراتي للاحتراف في صفوفه حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وسينضم الرشدان إلى فريق الامارات الذي يلعب له الإسباني أندريس إنييستا، على سبيل الإعارة قادما من الفيصلي.

إلى ذلك يستعد الفيصلي لاستقطاب اللاعب فيصل أبو شنب الذي فسخ عقده مع ناديه شباب الأردن.

الحسين إربد يحصل على 120 ألفا من احتراف بيتانغ وسعادة

كشف نادي الحسين إربد، عن حصوله على مبلغ 120 ألف دينار، مقابل احتراف لاعبيه الكاميروني بيتانغ في هجر السعودي، وإبراهيم سعادة في الخور القطري.

وأكد نائب رئيس النادي غيث المعاني، أن الحسين إربد تسلم حصته من احتراف اللاعبين بيتانغ وسعادة، والذي وصل إلى 120 ألف دينار، ما عاد بالفائدة على صندوق النادي، كما استفاد أيضا اللاعبان الاثنان من فرصة الاحتراف.

وأضاف : نادي الحسين يملك خطة عمل إستراتيجية ومميزة، ماليا وإداريا وفنيا، بهدف تحقيق طموحات الجماهير، خاصة فيما يتعلق باقتناص لقب دوري المحترفين، لافتا إلى أن تعليمات النادي للاعبييه بضرورة اعتبار كل مباراة بمثابة البطولة في مرحلة الإياب، لا سيما وأن هناك مشوارا طويلا أمام النادي لتحقيق لقب الدوري.

التعمري ينافس على أجمل هدف بكاس آسيا

دخل هدف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري في مرمى المنتخب الكوري الجنوبي، في نصف نهائي بطولة كأس اسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، ضمن قائمة الأهداف الثمانية المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف في البطولة الآسيوية.

ويتنافس هدف التعمري مع أهداف أخرى للاعبين : فيصل حليم (ماليزيا)، حسن الهيدوس (قطر)، عبدالرحمن غريب (السعودية)، ناكامورا (اليابان)، سوباتشوك ساراتشارت (تايلند)، سون هيونغ مين (كوريا الجنوبية)،سردار أزمون (إيران).

وفتح موقع الاتحاد الأسيوي باب التصويت للجمهور، لاختيار أجمل هدف، حيث يستمر التصويت عن يوم الأحد المقبل.

العكش يكشف تفاصيل قضة الفيصلي ويتحدث عن شباب الأردن

كشف لاعب فريق الفيصلي السابق لكرة القدم محمد العكش، عن عدم حدوث تطورات إيجابية في القضية التي رفعها ضد الفيصلي في السابق، رغم البوادر التي كانت ترجح انتهاء القضية وديا.

واشار اللاعب في تصريح لـ"الغد" إلى أنه وبعد أن رفع قضية ضد الفيصلي للمطالبة بمستحقاته المالية، بدأت مساعي المحبين لإنهاء الموضوع وديا، لافتا إلى موافقته على هذه المبادرات حبا في الفيصلي وجماهيره الكبيرة.

وأضاف : تم الاتفاق على أن أحصل على رواتبي المتأخرة فقط، مقابل سحب الشكوى، ولكن المفاجأة أنني انتظرت كثيرا للحصول على المستحقات من دون أن أجد أي بوادر للاستجابة، ما دفعني للإبقاء على الشكوى، مبديا في نفس الوقت دهشته من تأخر لجنة أوضاع اللاعبين في البت في الشكاوى منذ فترة طويلة.

وعن وجهتة المقبلة، أكد اللاعب اتفاقه على الانتقال إلى فريق شباب الأردن، بانتظار فقط نجاح النادي في رفع عقوبة المنع من التسجيل، تمهيدا للانضمام إلى الفريق خلال المرحلة المقبلة.

الاتحاد يقترح دعم الأندية بنصف مليون

شهد اجتماع مجلس اتحاد الكرة الذي عقد أول من أمس، اقتراحا من الاتحاد بدعم أندية المحترفين الـ12 بمبلغ نصف مليون دينار، على أن يتم صرفها بآلية مختلفة عن آليات الدعم المتعارف عليها.

ووفق المعلومات، فقد اقترح الاتحاد صرف نصف مليون لكل ناد، بحيث يحصل النادي على دفعة أولى قد تصل إلى 15 ألف دينار، على أن يوزع باقي المبلغ كدفعة ثانية على الأندية كل وفق مصروفاته ونفقاته.

كواليس النجوم

. المدرب الكرواتي دراغان الذي سبق وأن اشرف على تدريب فرق شباب الأردن والوحدات والفيصلي، تم تعيينه أخيرا مدربا لمنتخب البحرين لكرة القدم.

. عدد كبير من المدربين من الأردن وخارجها، تقدموا بطلبات للمشاركة في دورة التدريب الدولية "البرو" التي تنطلق اعتبارا من شهر أيار (مايو).. الدورة تستوعب من 18 إلى 26 مدربا.

. مدرب محلي توقع أن تشهد مرحلة الإياب من دوري المحترفين، انخفاضا في المستوى الفني بسبب عدم جاهزية أغلب اللاعبين للمنافسات في ظل غياب التدريبات الجدية خلال فترة التوقف لأسباب عددية.

. اللاعب يزن العرب، المحترف في فريق معيذر القطري، سيظهر في المؤتمر الصحفي اليوم برفقة المدرب، للحديث عن المباراة المقبلة أمام فريق المرخية بالدوري القطري.

. أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن تواصل غياب أكثر من لاعب عن التدريبات، بسبب غياب المستحقات المالية.. الفريق سفتقد جهود هؤلاء اللاعبين في انطلاق مرحلة الإياب.