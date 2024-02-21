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في مشهد نادر.. جميع أندية المحترفين تلجأ للمدرب المحلي

2/21/2024 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - في مشهد قل ما يظهر في كرة القدم الأردنية، يتولى 12 مدربا محليا الإدارة الفنية لجميع فرق المحترفين التي تستعد لاقتحام مرحلة الإياب من الدوري الأسبوع المقبل.
ولعبت عوامل متنوعة دورا مؤثرا في أن تكون القيادة الفنية للفرق أردنية، منها الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية، إضافة إلى الإمكانيات الفنية المميزة للمدرب الوطني، الذي يملك الخبرة والشهادات العلمية والعملية وقوة الشخصية، إضافة إلى قربه من اللاعب الأردني، ومعرفة قدراته وإمكانياته.
وسيقود متصدر الدوري فريق الحسين إربد، المدرب جمال محمود، ويتولى أمجد أبو طعيمة مهمة تدريب الوحدات، وأحمد هايل قيادة الفيصلي، ووسيم البزور تدريب الرمثا، ويشرف على تدريب العقبة المدرب رائد الداود، والذي يعد صاحب أطول تجربة متواصلة مع فريق بالدوري خلال السنوات الأخيرة، ويتولى عمار الزريقي تدريب السلط، ومحمد العباينة قيادة فريق الجليل، ومهند المحارمة الإشراف على تدريب معان، ومحمود الحديد قيادة فريق شباب الأردن، وخالد الدبوبي تدريب مغير السرحان، وعماد رشاد تدريب الأهلي، فيما يتولى آخر الوافدين المحليين محمد المحارمة تدريب فريق سحاب.
ويأمل الشارع الرياضي بأن تدرك إدارات الأندية أهمية وجود المدرب الوطني على رأس الهرم التدريبي للفرق من الناحيتين الفنية والنفسية، وعدم الاستغناء عن المدرب من دون تقييم حقيقي، أو اتخاذ قرارات إقالة المدربين كرد فعل لإرضاء الجماهير، خصوصا أن عددا من المدربين الذين أقيلوا من مناصبهم في مرحلة الذهاب بلغ 20 مدربا في 6 أندية هي: الفيصلي والوحدات ومعان وسحاب والسلط وأخيرا الحسين إربد.
ويرى "شيخ المدربين عيسى الترك"، أن المدرب الأردني أثبت نفسه وحضوره وقدرته على تحقيق النتائج المميزة مع الفرق المحلية والعربية.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "المدرب المحلي الجيد يعني الاستقرار والاستمرار، وتفهم ظروف وأوضاع وإمكانات اللاعبين بصورة أفضل، إضافة إلى أنه يملك أفضل الشهادات التدريبية وتراكما لخبرات فنية واسعة".
وتمنى الترك على إدارات الأندية، دعم ومساندة المدرب الوطني، خصوصا في ظل الظروف المالية الصعبة للأندية، حيث يعاني المدرب كثيرا بسبب مطالبات اللاعبين والغياب المتكرر عن الجرعات التدريبية، والتي تؤثر على التحضيرات الفنية والبدنية للاعبين.
من جانبه، قال الخبير الإداري ماهر طعمة: "قد لا يختلف اثنان على أفضلية المدرب الوطني على المدرب الأجنبي في قيادة فرق دوري المحترفين علما وخبرة، وهو الأقدر والأنسب في معظم الأحوال من المدرب الأجنبي لقيادة الفرق نحو الإنجازات والألقاب".
ويرى طعمة، أن غياب التخطيط السليم، وخلو الأندية من اللجان الفنية التي تضم خبراء من أهل الرياضة، والقرارات المتسرعة وغير المدروسة في بعض الأحيان، إضافة إلى الصعوبات المالية وعدم قدرة الأندية على دفع مستحقات الأجهزة الفنية واللاعبين والشكاوى من اللاعبين المحليين والأجانب، كلها عوامل تسهم في عدم توفير الأجواء المناسبة للمدرب الوطني في الإبداع والإنجاز، وغالبا ما يكون المدرب "ضحية" لإدارات الأندية التي تسعى إلى إرضاء الجماهير رغم تعب المدرب وجهده خلال عمله.
وترى عينة من الجماهير الأردنية في حديثها لـ"الغد": أن المدرب المحلي هو الأنسب في مثل هذه الظروف من المدرب الأجنبي، لقيادة فرق المحترفين وسط عدم قدرة إدارات الأندية على الوفاء بالتزامات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، إضافة الى الإمكانيات التدريبية العالية والشهادات العلمية للمدرب الأردني، وطالبت بضرورة الحكم على المدرب في نهاية الموسم وبعد توفير مستلزمات ومتطلبات النجاح له.
وتقول المشجعة بيان الفاعوري: "المدرب الوطني يستحق كل الدعم والمساندة، وإنجازاته في حصد الألقاب مع الأندية حاضرة قي سجلات الألقاب في مختلف المسابقات، والمدرب الأجنبي مكلف جدا، وإنجازاته لا تتناسب والرواتب أو المكافآت أو المصروفات الأخرى التي ينالها، فيما يستحق المدرب الوطني من إدارات الأندية الثقة والدعم ومنحه الفرصة كاملة، على أن يتم التقييم والحساب بعد ختام منافسات الموسم".
من جانبه، قال المشجع عمار العبداللات: "المدرب الوطني مظلوم، حيث تقوم الإدارة بتحميله المسؤولية عند أول إخفاق؛ من دون أن يكون هناك تقيما حقيقيا لعمله، وهو أمر مبشر أن يكون جميع المدراء الفنيين للفرق في مرحلة الإياب أردنيين، طبعا مع كل الاحترام للمدربين العرب والأجانب".
وتمنى العبداللات في حديثه لـ"الغد"، أن تنعم الأندية الأردنية بالاستقرار الفني خلال مرحلة الإياب، خصوصا في موضوع الأجهزة الفنية الأردنية.
وقال: "لا يكمن حصد الألقاب والنتائج الفنية الجيدة من دون توفير عوامل الاستقرار للمدربين، ومنحهم الوقت الكافي مع الفريق وتوفير الدعم المالي".
وقدم المشجع كامل الخليلي التحية لإدارات أندية المحترفين، على ثقتها بالمدرب الوطني، قائلا: "تستحق الإدارات الشكر والتقدير على التعاقد مع المدربين المحليين للإشراف على الفرق، وأن التركيز على المدرب المحلي أفضل بكثير من الاعتماد على المدرب الأجنبي، ولكن مع عدم التسرع في إنهاء خدماته من دون تقييم حقيقي وعلمي".

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