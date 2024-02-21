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الكلوب لـالغد: الإصابة بمثابة الكابوس.. وتعاقدات الفيصلي ستحدث الفارق

2/21/2024 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - كشف لاعب الفيصلي محمد الكلوب، عن البدء في عملية التأهيل من أجل العودة للملاعب، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه الودية مع نظيره الأهلي، في إطار استعدادات الفريقين لمرحلة الإياب من الدوري.
وأشار اللاعب، إلى أن أسوأ فترة وأصعب شيء للاعب كرة القدم عند تعرضه للإصابات، فهي بمثابة الكابوس وتشكل عائقا أمامه في الاستمرار بالعطاء وتقديم ما لديه خلال منافسات الموسم، ولكن بحمد الله نجحت عمليتي بانتظار العودة إلى الملاعب.
وقال كلوب في تصريح لـ"الغد": مرحلة الإعداد تسير بشكل إيجابي مع معالج الفريق شادي عاصي، الذي يبذل جهدا كبيرا في خدمة اللاعبين وأنا واحد منهم، وشعوري أن بداية الموسم المقبل، ستكون انطلاقة جديدة وجيدة لي مع الفيصلي الذي يستحق كل التضحية والعطاء من نجومه".
وقدم الكلوب الشكر والتقدير لإدارة النادي الفيصلي برئاسة م. نضال الحديد والمدير الفني أحمد هايل والجهازين الفني والإداري والجماهير على الوقفة الكبيرة معه بعد الإصابة، والحرص على زيارته في المستشفى والمنزل والسؤال الدائم عنه.
ورداً على التعاطف الكبير الذي تلقاه من المشجعين، قال:"شكراً لكم على الدعم الهائل، أرى وأقدر كل شخص منكم"، للأسف عانيت من إصابة في الركبة، لكن إن شاء الله سأفعل كل ما بوسعي للعودة أفضل من السابق".
وبين، أنه يشعر بالفخر بالتواجد في قلعة الزعيم، مضيفا: "شعرت أنني أحد أبناء هذا الكيان الكبير والعظيم منذ سنوات ولم أشعر أبدا أنني لاعب جديد في الفريق على العكس تماما نعيش في الفيصلي عائلة واحدة، حريصة على تقديم أفضل المستويات الفنية، والبحث الدائم عن الألقاب، واللعب في صفوف الفيصلي أمنية تحققت بالنسبة لي".
وأكد، أن الفيصلي قلعة بطولات وألقاب، ويعرف الطريق نحو المنافسة والظفر بلقبي دوري المحترفين وكأس الأردن لهذا الموسم. وأضاف، المنافسة ستكون شديدة ومثيرة بين الحسين والوحدات والفيصلي في مرحلة الإياب، وعلى الرغم من الفارق النقطي الحالي بين الفرق الثلاثة، ستكون منافسات المرحلة المقبلة مثيرة وشديدة، ولن يحسم اللقب مبكرا وسيبقى التنافس قائما حتى الأسابيع الأخيرة، التعاقدات الجديدة التي أبرمها الفيصلي قوية ومؤثرة وستحدث الفارق الفني المطلوب، وستنعكس بشكل إيجابي على الصراع في بطولتي الدوري وكأس الأردن.
وبين الكلوب، ان قائمة الفيصلي تضم أفضل اللاعبين المحليين وفي المراكز كافة، إضافة الى المحترفين الجيدين، ومع المنظومة المتكاملة، فإن المحافظة على لقب دوري المحترفين واسترداد لقب بطولة كأس الأردن هدف يمكن تحقيقه بفضل تكاتف الجميع والدعم والمساندة من الجماهير الوفية. وهنأ الكلوب منتخب "النشامى" على لقب وصيف آسيا، بعد أداء فني متطور ومباريات للذكرى وانتصارات كبيرة، ورغم الخسارة في المشهد النهائي يبقى "النشامى" البطل غير المتوج، وأضاف: "ما قدمه نجوم المنتخب في مباريات البطولة صورة مشرفة وفخر للاعب الأردني، وسلط عيون العالم على إمكانيات وطاقات اللاعب الأردني".

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