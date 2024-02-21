بريطانيا التي لا تعرفها.. مجتمعات تحظر الخمر وأخرى تمنع ارتداء الملابس









ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأماكن التي تميل نحو الأشياء الغريبة أكثر من الجذابة، وفي بعض الأحيان، حتى الأماكن الأكثر متعة ظاهريًا لديها تقاليد أكثر غرابة.



ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها مجموعة من القرى ذات التقاليد الغريبة، ما يكشف عن بريطانيا جديدة قد لا تعرف عنها شيئا.



الخمر محظور









في بورنفيل، هناك حظر على الكحول. حظرت القرية شرب الخمر لعقود من الزمن. ويرى سكانها العيش هناك أكثر جاذبية بالنسبة لهم.



لا توجد حانات، ولا تبيع المتاجر المشروبات الكحولية، وإذا تم القبض على أي شخص وهو يشرب في الحدائق، يُعامل بقسوة من السكان المحليين قبل السلطات الأمنية.



وقال سكان محليون لصحيفة "ذا صن" إنها منطقة "جميلة وآمنة وهادئة" وإنهم سعداء بعدم وجود "أشخاص مخمورين".



وتم تطبيق قاعدة "ممنوع شرب الخمر" على مدار الـ120 عامًا الماضية، وقال أولئك الذين يعيشون هناك إن لديهم "أفضل قرية في العالم".



مجتمع عالق في عشرينيات القرن الماضي

يضم مجتمع برودروف في ساسكس 300 نسمة، يعيشون نمط حياة قديم الطراز، إذ ترتدي النساء تنانير بطول الكاحل.



قواعد اللباس الصارمة، التي تشبه تلك التي كانت موجودة في عشرينيات القرن الماضي، تهدف إلى "حمايتهم"، وفق سكان محليين.



المواعدة بين المراهقين محظورة ويجب عليهم الانتظار حتى يتم تعميدهم ويكونون في أوائل العشرينات من العمر.



وقالت إحدى النساء لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كيف تمّ القبض عليها مع صديقها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتعرّضت "للفضح العلني" وتمت قراءة "جرائمها" أمام حشد من الناس.



مدينة خالية من الكلاب

في كالينجتون، يُحظر على الكلاب دخول المتنزهات، وقد تمّ ذلك منذ أكثر من عقد من الزمن، بعد مخاوف بشأن هجمات الكلاب











وهذا يعني أنه يتعين على المالكين السفر لمدة ساعة بعيدًا عن منازلهم لتمشية كلابهم المفضلة.



ممنوع ارتداء الملابس

يتمتع مجتمع سبيلبلاتز بتقاليد مختلفة نوعًا ما، فهي موطن للعراة منذ 85 عامًا.

ويعد سبيلبلاتز، أكبر منتجع للعراة في المملكة المتحدة، ويتكون من 12 فدانًا من الأراضي، في قرية بريكيت وود، هيرتفوردشاير.



تتكون القرية من 65 منزلاً، وقد تم تأسيسها في عام 1929 على يد تشارلز ماكاسكي، الذي اشترى الموقع مقابل 500 جنيه إسترليني.



يقول إيزولت ريتشاردسون، أحد السكان، لصحيفة The Mirror: "لا يوجد فرق بين علماء الطبيعة والأشخاص الذين يعيشون في الشارع.. نحن جميعًا نعيش حياة طبيعية ولكننا محظوظون بما يكفي للعيش في هذا المكان الاستثنائي. إنها مثل ملكية صغيرة".



وفي حين أن السكان يفضلون خلع ملابسهم، إلا أنهم يزينون السراويل عند القيام بمهام مثل البستنة.



ويذهب سكان هذه القرية إلى الحانة المحلية الخاصة بهم ودروس السباحة وأوقات الوجبات وهم عراة.



وفي وقت سابق من هذا العام تحدثت إحدى النساء عن كيف عالجتها الحياة في القرية من مشاكل احترام الجسم.



كان لدى تينا ييتس ندبة على بطنها بعد إجراء عملية جراحية لها، وقد أخذها زوجها إلى مجتمع سبيلبلاتز على أمل أن يبهجها ذلك.



وسرعان ما تخلصت المتقاعدة من كل تقلبات جسدها السابقة، واستقر الزوجان في المنزل هناك بشكل دائم. -وكالات