أنشطة غريبة يقوم بها الإنسان أثناء النوم!

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فقد جمعت دراسة جديدة 10 أنواع مختلفة من "اضطرابات النوم"، وتشمل التحدّث والمشي وتحريك اليدين والضحك أو البكاء والحركات العدوانية مثل الضرب والركل.



لكنّ الباحثين يقولون إن الأنشطة الأكثر غرابة أثناء النوم تشمل تناول الطعام، والتعامل مع الأشياء الحادة وحتى القيادة.



وقاد الدراسة الجديدة باحثون في جامعة Semmelweis في بودابست، ونشرت في مجلة علم الأعصاب السريري.



وقالت المعدّة الأولى، فيفيان كوريا: "إن الجلوس والنهوض من السرير والتجوّل هي أمور نموذجية فيما يسمّى باضطرابات النوم التي تحدث في الغالب في مرحلة النوم العميق من دورة النوم. وفي هذه الحالة يكون الإنسان في حالة تأرجح بين النوم واليقظة. وقد يرتبط ذلك في بعض الأحيان بالتعامل مع الأشياء الحادة أو مغادرة المنزل أو القيادة. وقد يأكل الشخص نصف النائم".





وتختلف القيادة كحالة من خلل النوم عن ركوب السيارة أثناء الاستيقاظ والنوم أثناء القيادة، حيث ينهض الأفراد من السرير، ويخرجون إلى السيارة ويشغّلون المحرّك، كل ذلك بينما لا يزالون نائمين.



ووصفت أعمال العنف وحتى القتل أثناء النوم سابقاً في الأدبيات الأكاديمية، وعلى الرغم من أنها نادرة نسبياً، إلا أنها تتعلق أيضاً بالمساءلة.



وفتّش الباحثون في مصطلحات مختلفة تتعلّق بأنشطة النوم غير المقصودة على موقع "يوتيوب".



وبعد الحصول على 758 نتيجة أولية، اختاروا 224 مقطع فيديو لأشخاص يشاركون في أنشطة النوم غير المقصودة - 68 طفلاً و40 مسناً و116 شاباً.



وبشكلٍ عام، كانت السلوكيات الثلاثة الأولى هي التحدّث أثناء النوم (إما بالجمل الكاملة أو الثرثرة)، والسلوكيات العاطفية مثل البكاء والضحك، والمشي أثناء النوم وحركات اليد العشوائية.



وأظهر تحليل الأشخاص في مقاطع الفيديو أيضاً أن كبار السن لديهم احتمالات أقل بكثير للمشي أثناء النوم مقارنة بالبالغين والأطفال.





لكنّ الذكور المسنين لديهم احتمالات 40 ضعفاً مقارنة بالبالغين والأطفال لأداء حركات عدوانية في السرير.



وأظهر كبار السن سلوكيات عاطفية مثل البكاء بشكلٍ أقل من البالغين.



وكانت السلوكيات الخطرة، مثل مغادرة المنزل أو القيادة أثناء النوم، أقل بشكل ملحوظ لدى كبار السن.



ويتحدث البالغون جملاً كاملة أثناء النوم أكثر من الأطفال وكبار السن - ربما لأنه في هذه المرحلة من الحياة لدينا الكثير مما يشغل أذهاننا. -وكالات

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