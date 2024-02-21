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إطلاق برنامج تعزيز أنظمة المرأة والسلام والأمن - تماسك في عمّان

2/21/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت شركة التنمية الدولية كيمونيكس -فرع المملكة المتحدة، بالشراكة مع هيئة أجيال السلام، وبدعم من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية - المملكة المتحدة (FCDO)، برنامج تعزيز أنظمة المرأة والسلام والأمن – تماسك، في عمّان.


حيث نوهت هيئة أجيال السلام في بيان لها أن البرنامج يمتد لـ 17 شهرًا ويهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الوطنية في مختلف القطاعات وتقديم الدعم في مجال المرأة والسلام والأمن بما يتماشى مع الركائز الأربعة لخطة العمل الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن (JONAP II).


وخلال حفل الإطلاق، سلّطت مديرة فريق البرنامج سناء قاسمية الضوء على الأهداف الرئيسية للبرنامج، موضحةً أن البرنامج يستهدف تفعيل وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والسلام والأمن في الأردن، حيث سوف يتم اتباع نهج شامل تمكيني ومبنيّ على الدلائل والحقائق لتوثيق قصص التغيير، وتحديد الأدوات والمنهجيات التي تتسق مع المعنيين في هذا المجال في الأردن.


من جانبه، أشاد رئيس هيئة أجيال السلام والرئيس التنفيذي بالإنابة بالشراكة التي تجمع هيئة أجيال السلام مع كيمونيكس المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن البرنامج يسعى إلى تشكيل منظومة ديناميكية فاعلة تفتح آفاق التعاون بين المعنيين بالمجال.

وأعرب الدكتور عربيات عن تطلعاته لما سيقدمه البرنامج من نتائج ملموسة، مضيفًا "إن برنامج تماسك سيستثمر في الأولويات التي تحددها منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق المرأة؛ لتعمل جميعها كجهات فاعلة ومسؤولة ضمن هذه المنظومة".


سينشئ برنامج "تماسك" مجتمعًا للممارسات الفضلى والتبادل المعرفي الذي يتألف من مجموعة من المسؤولين الحكوميين والقادة الدينيين والمجتمعيين وممثلي المراكز الفكرية والأكاديميين، بالإضافة إلى متخصصين في مجال الإعلام، يشكّلون معًا مساحة لتبادل الآراء والأدلّة والنقاشات والدروس المستفادة، مما يعزز من سبل التعاون بين جميع الأطراف المشاركة طوال فترة تنفيذ البرنامج.

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