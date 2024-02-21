غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
التاريخ
2/21/2024 2:28:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قضت مواطنة وأصيبت ابنتها الطفلة بجروح خطرة، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مجدل زون، جنوب لبنان قبل ظهر اليوم.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، بأن الجيش الإسرائيلي كثف غاراته الجوية على بلدات أم التوت وشيحين والخيام، جنوب لبنان.
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