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غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

2/21/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قضت مواطنة وأصيبت ابنتها الطفلة بجروح خطرة، في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة مجدل زون، جنوب لبنان قبل ظهر اليوم.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت، بأن الجيش الإسرائيلي كثف غاراته الجوية على بلدات أم التوت وشيحين والخيام، جنوب لبنان.

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