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توقيع مذكرة تفاهم لدعم وتحفيز الصادرات الأردنية

2/21/2024 2:28:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- وقعت شركة تطوير العقبة وشركة بيت التصدير مذكرة تفاهم بهدف التعاون المشترك لدعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي والرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي.

وتضمنت بنود مذكرة التفاهم أهمية تبادل المعلومات بين شركة تطوير العقبة وشركة بيت التصدير، خصوصا المتعلقة بالتصدير ومعلومات الخطوط البحرية وسلاسل الإمداد وإجراء عدد من الدراسات الاقتصادية ودراسات الأسواق، وتنفيذ حملات ترويجية بخدمات شركة تطوير العقبة بهدف زيادة حجم الاستثمارات المتخصصة في مجال الصناعات التصديرية، وقيام شركة تطوير العقبة بتقديم الرعاية الذهبية لمنصة التصدير الأردنية JEP لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب المذكرة، فإن ذلك يكون بحيث تقوم شركة بيت التصدير بتقديم عدة بنود معلوماتية وتسويقية وترويجية، تعود بالنفع والفائدة على شركة تطوير العقبة وعلى الشركات والمصانع في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتزويد شركة تطوير العقبة بقاعدة بيانات لمشترين عالميين لغايات مشاركتها مع المصدرين الأردنيين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ودعم مشاركة الشركة في معارض دولية تنظمها شركة بيت التصدير، بالإضافة إلى ترويج خدماتها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببيت التصدير.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي خلال توقيع الاتفاقية على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة للاقتصاد الوطني في ظل التوجيهات الملكية السامية بضرورة التناغم والتشارك المستمر بين كافة القطاعات لتحقيق الأهداف الرئيسة والمتوقعة لتعظيم الإنجاز والدفع قدما بمسيرة الاقتصاد الوطني الأردني ليكون حاضرا على كافة المستويات.

وشدد الصفدي على حرص شركة تطوير العقبة كذراع استثماري لسلطة منطقة العقبة الخاصة على التشبيك والتعاون لدعم كافة الأفكار والخطط والبرامج القابلة للتنفيذ، تعزيزا لتطلعات الجميع في تنمية مستدامة شعارها يدا بيد لخدمة متطلبات الاقتصاد الوطني وتعزيز حالة النمو التي تشهدها كثير من الشركات والمؤسسات الرائدة، لا سيما شركة بيت التصدير التي تعد أنموذجا مميزا في دعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير كافة الموارد الممكنة التي من شأنها أن تنهض بالعمليات التصديرية المتعلقة بالشحن البحري، ما يصب في مصلحة الشركات الأردنية والمصدرين الأردنيين.

وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة تسعى دوما إلى فتح مسارات جديدة للتشبيك والتنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بتعظيم اقتصاديات الأفراد والمؤسسات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة إيمانا منها أن التكامل بين القطاعات يساهم في تمكين المشاريع والبرامج ونجاحها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية والعمل والتشغيل.

بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي بدور شركة تطوير العقبة كذراع استثماري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم و تمكين الشركات و المؤسسات الوطنية، معتبرا أن توقيع مذكرة التفاهم يعد أمرا محفزا لشركة بيت التصدير لمزيد من العمل في مجال في مجال دعم وتحفيز الصادرات الأردنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك من خلال تنفيذ جملة من النشاطات المشتركة مع القطاع الخاص والمصدرين، للحصول على معلومات حول خطوط الشحن المرغوبة و المطلوبة، بالإضافة إلى نشاطات توعوية متعلقة بأمور الشحن البحري والتحديثات المتعلقة به، وأخرى تتعلق بمزايا وحوافز الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى العقبة.

يشار إلى أن شركة بيت التصدير هي شركة متخصصة في مجال التصدير تأسست لغايات تنسيق أنشطة التصدير الوطنية، وهي مظلة شاملة لتنمية وتطوير وترويج الصادرات في الأردن باتباعها نهجا مبتكرا لتمكين الشركات الأردنية وتنمية قدراتها، وتسريع نمو الصادرات وزيادة حجمها، وبناء جسور التواصل بين الأردن ومختلف أنحاء دول العالم.

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