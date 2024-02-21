الخصاونة يستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

MENAFN - Alghad Newspaper)وأكَّد الجانبان خلال الذي حضره رئيس مجلس النوَّاب أحمد الصَّفدي، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة حديثة الخريشة، العلاقات الأخويَّة التَّاريخيَّة والوثيقة بين البلدين الشَّقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في جميع المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، ويلبِّي تطلُّعات قيادتيهما الحكيمتين جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه فخامة الرَّئيس عبدالمجيد تبُّون.وطلب رئيس الوزراء من رئيس المجلس الشَّعبي الوطني الجزائري نقل تحيَّاته إلى نظيره الجزائري نذير العرباوي، وتأكيده الحرص على دفع العلاقات الثُّنائية بين البلدين الشَّقيقين، وتوسيع أُطر التَّعاون والتَّبادل في مختلف.وأكَّد الخصاونة في هذا الصَّدد، أهميَّة البناء على الزِّيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى الجزائر والتي أعطت زخماً كبيراً للعلاقات بين البلدين الشَّقيقين، حيثُ تبعها زيارات متبادلة لوزراء ومسؤولين أردنيين وجزائريين؛ بهدف تعزيز العلاقات الثُّنائيَّة ودفع التَّعاون بين البلدين الشَّقيقين والاستفادة من التَّجارب الرَّائدة لهما في مختلف المجالات.



كما أكَّد رئيس الوزراء أهميَّة التَّعاون الوثيق بين المؤسَّسات التَّشريعيَّة في البلدين الشَّقيقين، ودوره في دفع العلاقات الثُّنائيَّة، والاستفادة من التَّجارب والخبرات، من أجل تحقيق المصالح المشتركة.



وثمَّن رئيس الوزراء الدَّور الطَّليعي للجمهوريَّة الجزائريَّة في خدمة القضايا العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، والحرص على التَّنسيق المشترك بين البلدين الشَّقيقين في ظلِّ تطابق المواقف بينهما حيال القضيَّة الفلسطينيَّة ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ووضع الخصاونة رئيس المجلس الشَّعبي الوطني الجزائري في صورة الجهود الأردنيَّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثَّاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل عاجل وكافٍ ومستدام، والانتقال إلى أُفُق سياسي يُفضي إلى تجسيد حلِّ الدَّولتين، وفق قرارات الشَّرعيَّة الدَّوليَّة، وبما يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة.

بدوره، أكَّد رئيس المجلس الشَّعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي عُمق العلاقات الأخويَّة والتَّاريخيَّة المتجذِّرة بين الجزائر والأردن، والتي يُجسِّدها الحرص المشترك على توسيع آفاق التَّعاون في المجالات المهمَّة، كالصحَّة والتَّعليم والنَّقل والزِّراعة وغيرها.



وثمَّن بوغالي عالياً مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني في خدمة القضايا العربيَّة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، وسعي جلالته الدَّؤوب من أجل إيقاف العدوان على قطاع غزَّة، وإحقاق الحقوق للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق على التُّراب الوطني الفلسطيني.



كما أعرب عن سعادته بزيارته إلى المملكة، حيث بحث آليَّات توسيع آفاق التَّعاون المشترك مع مجلسيّ النوَّاب والأعيان، ومجالات التَّعاون في قطاعات التَّعليم العالي والزِّراعة وغيرها.



وحضر اللِّقاء السَّفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحَّة، وأعضاء من المجلس الشَّعبي الوطني الجزائري.