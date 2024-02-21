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الأردن على موعد مع أجواء مشمسة خلال الأيام المقبلة

2/21/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا الخميس، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا ومستقرة، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وبخاصة مع ساعات الليل، بحسب موقع "طقس العرب".
ويكون الطقس الجمعة مائلا للبرودة، مع ظُهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية.

أما السبت فيكون الطقس مائلا للبرودة، وتنشأ حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون هناك فرصة لزخات من الأمطار على مناطق متفرقة.

ويعود الطقس للاستقرار يوم الأحد، إذ تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام نهارا، ويكون الطقس غالباً مشمسا وباردا نسبيا في الجبال، ولطيفا في بقية المناطق مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، في حين يبقى الطقس باردا بوجه عام ليلا. والله أعلم.

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