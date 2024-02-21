الأردن على موعد مع أجواء مشمسة خلال الأيام المقبلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا الخميس، وتكون الأجواء غالبا مشمسة وباردة نسبيا ومستقرة، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وبخاصة مع ساعات الليل، بحسب موقع "طقس العرب".
ويكون الطقس الجمعة مائلا للبرودة، مع ظُهور كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية.
أما السبت فيكون الطقس مائلا للبرودة، وتنشأ حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون هناك فرصة لزخات من الأمطار على مناطق متفرقة.
ويعود الطقس للاستقرار يوم الأحد، إذ تبقى درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام نهارا، ويكون الطقس غالباً مشمسا وباردا نسبيا في الجبال، ولطيفا في بقية المناطق مع ظهور كميات من السحب المتفرقة، في حين يبقى الطقس باردا بوجه عام ليلا. والله أعلم.
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