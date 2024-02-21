إغلاقات على جسر الثامن الجمعة



وقالت الوزارة أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام إغلاق السير جزئياً على أحد المسارب ولحين اتمام اعمال الصيانة ومن ثم الانتقال الى المسرب الاخر بنفس آليه العمل وحسب المخطط المرفق اعتبارا من فجر يوم الجمعة الموافق 23 شباط 2024 وحتى مساء ذات اليوم.



وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة وحسب مواصفات وزارة الاشغال العامة والاسكان ، داعية سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.