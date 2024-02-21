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التعليم العالي تعلن نقاط الطلبة المتقدمين للمنح والقروض

2/21/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023 / 2024، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لتعليمات ومعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يُعلن عنها وتُنفذ من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب.
ويمكن للطالب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الإطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني، حيث سيبدأ تقديم طلبات الإعتراض إلكترونياً اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 21 /2 / 2024 وحتى الساعة (12) الثانية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 28 /2 / 2024 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني.

وتؤكد الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.

كما يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الإعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، وللإطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية إضافة إلى الوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:


وأكدت على ضرورة الدخول أيضاً إلى الرابط التالي أدناه للتعرف على الوثائنق المطلوب تحميلها لكل نوع من أنوع الإعتراضات أو الاستفادة من الحالات الإنسانية لتجنب عدم قبول الوثيقة المقدمة، حيث لن يسمح للطال ببعد إعلان النتائج تقديم أي وثيقة جديدة

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