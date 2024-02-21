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الإعلام الحكومي بغزة: مواطنو شمال القطاع يأكلون أعلاف الحيوانات

2/21/2024 2:28:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن مواطني شمال القطاع يأكلون أعلاف الحيوانات منذ 3 أسابيع ولم تعد متوفرة.
وأضاف الثوابتة للجزيرة أنه قبل حرب إسرائيل على غزة كان هناك أكثر من 500 شاحنة مواد غذائية تدخل إلى القطاع بشكل يومي.

وحذر من كارثة إنسانية حقيقية سيذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين إذا لم يتدخل العالم لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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