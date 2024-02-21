الإعلام الحكومي بغزة: مواطنو شمال القطاع يأكلون أعلاف الحيوانات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن مواطني شمال القطاع يأكلون أعلاف الحيوانات منذ 3 أسابيع ولم تعد متوفرة.
وأضاف الثوابتة للجزيرة أنه قبل حرب إسرائيل على غزة كان هناك أكثر من 500 شاحنة مواد غذائية تدخل إلى القطاع بشكل يومي.
وحذر من كارثة إنسانية حقيقية سيذهب ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين إذا لم يتدخل العالم لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.
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