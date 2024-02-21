ولي العهد يشارك بتشييع جثمان والد الأميرة رجوة الحسين

ولي العهد يشارك بتشييع جثمان والد الأميرة رجوة الحسين
التاريخ
2/21/2024 2:28:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، بتشييع جثمان والد سمو الأميرة رجوة الحسين، المرحوم بإذن الله تعالى، خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف.
وأدى سموه صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد، الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة السعودية الرياض.
MENAFN21022024000072011014ID1107882027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.