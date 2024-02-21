ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 29313 شهيدا و69333 إصابة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشيرين الأول الماضي حتى الأربعاء، إلى 29313 شهيدا و69333 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ138 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و 163 إصابة خلال 24 ساعة.
وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
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