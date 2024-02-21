ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 29313 شهيدا و69333 إصابة



وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ138 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و 163 إصابة خلال 24 ساعة.



وأضافت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

