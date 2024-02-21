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وفاة فلسطينيين بسبب الجوع في غزة

2/21/2024 2:28:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة اليوم الأربعاء حدوث وفيات بسبب الجوع، وذلك في وقت تتواتر فيه التحذيرات داخليا وخارجيا من تفاقم المجاعة بالقطاع، في ظل شح المساعدات واستمرار العدوان الإسرائيلي المدمر.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر رائد النمس لقناة "الجزيرة"، إن قطاع غزة يشهد مجاعة حقيقية أدَّت إلى وفاة عدد من الفلسطينيين.

وحذَّر النمس من أن ما يحدث في شمالي قطاع غزة سيمتد إلى مناطق أخرى منه، مشيرا إلى تراجع في إدخال المساعدات إلى مناطق الشمال.

كما أشار إلى "تقارير صادمة" بأن الفلسطينيين لا يجدون الأكل والماء.

وأكد المتحدث الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف من يحاول إدخال المساعدات إلى القطاع.

وتأتي تصريحات الهلال الأحمر الفلسطيني بينما تتزايد نداءات الاستغاثة من فلسطينيين محاصرين لإنقاذهم من الموت جوعا، كما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتزاحم حشود كبيرة على كميات محدودة من المساعدات التي يُسمح بدخولها للقطاع.

مرحلة متقدمة
وكان مدير الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة قال أمس إن سكان غزة دخلوا مرحلة متقدمة من المجاعة.

وأضاف الثوابتة أنه لم تدخل منذ 10 أيام سوى 9 شاحنات مساعدات، وناشد بفتح معبر رفح فورا لإدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع.

وبسبب شح المساعدات، اضطر فلسطينيون في شمالي القطاع إلى طحن علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.

وكانت انطلقت مظاهرة بالأواني الفارغة لأطفال في شمالي القطاع تطالب بإدخال المواد الغذائية.

كما أظهرت مشاهد تجمع آلاف من الفلسطينيين في منطقة الشيخ عجلين على شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بانتظار وصول عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من الطحين.

وفي النهاية لم يحصل معظم المتجمعين على مرادهم بسبب محدودية المساعدات.

ومؤخرا، استشهد عشرات الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال عند دوار الكويت في محيط مدينة غزة، بينما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على بعض المساعدات.

ويؤكد الفلسطينيون أن قطاع غزة بحاجة لنحو 1000 شاحنة مساعدات يوميا، في حين لا تدخل حاليا سوى بضع شاحنات يوميا.

وقف المساعدات
في غضون ذلك، قال المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سليم عويس اليوم إن 1 من كل 6 أطفال في شمال غزة يعانون من سوء التغذية.

وأضاف عويس أن إدخال المساعدات دون قيود أو شروط أصبح ضرورة ملحة لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى أن المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية نهائيا، وأن ما يعيشه سكان وأطفال غزة حاليا هو نتيجة مباشرة لنقص المساعدات.

وكانت منظمة اليونيسيف قالت أمس إن الوضع يدفع القطاع ليكون على حافة الانفجار في عدد وفيات الأطفال؛ نتيجة الأزمة الحادة في التغذية.

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم المنظمة تيس إنغرام إن الأزمة الإنسانية تتفاقم، خصوصا في شمالي قطاع غزة، وإن الأطفال يواجهون الجوع.

من جهته، طالب المدير الإقليمي للإعلام في اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط عمار عمار بفتح جميع نقاط العبور إلى غزة، وبدخول المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، مشيرا إلى أن نحو 90% من أطفال قطاع غزة يعانون سوء التغذية.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي أمس أنه أوقف مؤقتا تسليم المساعدات الغذائية لسكان شمالي القطاع، إلى أن تسمح الظروف بتوزيعها بشكل آمن، مشيرا إلى أن عددا أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعا.

وفي نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي اضطر إلى وقف تسليم المساعدات إلى مناطق شمالي قطاع غزة مؤقتا؛ بسبب عدم توفر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن للمساعدات.

وأكد دوجاريك أنه يجب ضمان السلامة والأمن اللازمين لتقديم تلك المساعدات.

وفي الإطار، أكدت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام أميركا آبي ماكسمان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع تدهور الوضع الإنساني أكثر في قطاع غزة، وقالت إنه لا توجد مواد غذائية أساسية في القطاع وإنها تنفد بسرعة كبيرة.

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